Il Google Play Store, lo store predefinito per l’installazione e l’aggiornamento di app e applicazioni sugli smartphone Android che possono godere dei servizi Google, sta guadagnando una rinnovata pagina degli abbonamenti.

La rinnovata pagina, continua a mostrare gli abbonamenti attivi e quelli scaduti ma, rispetto al passato, ora mostra anche cosa è incluso nell’abbonamento, fornendo quindi maggiori dettagli agli utenti.

La pagina degli abbonamenti si rinnova sul Google Play Store

Il Google Play Store consente di scaricare app e giochi sui dispositivi Android (dotati dei servizi Google) ma, come saprete, anche di sottoscrivere/gestire gli abbonamenti ad app e servizi per il proprio dispositivo.

Lo scorso luglio era emerso che il team di sviluppo stesse lavorando per apportare cambiamenti alla pagina dedicata agli abbonamenti sullo store e, nelle ultime ore, quei cambiamenti hanno iniziato a concretizzarsi: Google ha avviato il rilascio della rinnovata pagina.

Dalla precedente immagine è possibile osservare l’aspetto della precedente versione della pagina dedicata agli abbonamenti: questa mostrava gli abbonamenti attivi, indicando l’importo e la data del prossimo rinnovo, e gli abbonamenti scaduti, dando la possibilità di sottoscrivere nuovamente l’abbonamento (dove previsto, tramite il pulsante “Ri-abbonati”) o rimuovere l’abbonamento scaduto dalla pagina (tramite il pulsante “Rimuovi”).

La nuova versione della pagina Abbonamenti implementa informazioni più dettagliate sui singoli abbonamenti (attivi e scaduti), oltre a offrire le stesse potenzialità della precedente versione.

Ad esempio, come potete osservare dalla seguente immagine, l’abbonamento a Google Onemostra il nome del piano, l’importo e la data del prossimo pagamento e la sezione “Il tuo piano include” che dettaglia tutti i vantaggi inclusi nell’abbonamento. La stessa cosa vale per l’abbonamento a YouTube Premium.

La stessa ricchezza di informazioni è prevista anche per gli abbonamenti “scaduti”: qualora il proprietario del servizio fornisse i dettagli sui vantaggi del piano, questi verrebbero mostrati all’interno di una sezione chiamata “I vantaggi dell’abbonamento includono”.

La rinnovata pagina Abbonamenti del Google Play Store, raggiungibile tramite un tap sull’avatar e poi “Pagamenti e abbonamenti > Abbonamenti”, è in rollout graduale probabilmente lato server: noi abbiamo ricevuto la pagina su diversi dispositivi e su diverse versioni dello store (44.5, 44.6 e 44.7).

Come verificare di avere installato l’ultima versione dello store

C0me anticipato in precedenza, questa nuova interfaccia dell’app Google Play Store è “nascosta” dietro un paio di flag sperimentali per sviluppatori.

In ogni caso, per verificare che sul vostro smartphone Android sia installata l’ultima versione disponibile dello store, vi basterà accedervi, effettuare un tap sull’avatar in alto a destra (l’icona del vostro account Google) e poi seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni > Aggiorna Play Store”.