L’ultima versione di OxygenOS è ora disponibile anche per OnePlus Nord 3, Nord 4 e 13R. Dopo che a novembre dello scorso anno il nuovo sistema operativo di OnePlus basato su Android 15 è stato rilasciato per OnePlus 11, OnePlus 12, OnePlus 12R e Pad 2, altri tre smartphone ricevono una nuova versione di OxygenOS 15. Vediamo nel dettaglio il changelog dei tre update.

OxygenOS 15.0.0.403 per OnePlus Nord 3

In India è iniziato il rilascio di OxygenOS 15.0.0.403, che risolve principalmente alcuni bug e prevede anche le patch di sicurezza di gennaio 2025.

Sistema

Migliora la stabilità del sistema

Aggiorna i nomi di alcune animazioni per il riconoscimento delle impronte digitali in alcune lingue

Integra la patch di sicurezza Android di gennaio 2025 per migliorare la sicurezza del sistema

Comunicazione

Risolve un problema relativo all’inoltro di chiamata e all’attesa di chiamata sulle reti 2G e 3G

OxygenOS 15.0.0.500 per OnePlus Nord 4

Più sostanzioso, invece, l’aggiornamento OxygenOS 15.0.0.500 per OnePlus Nord 4 che, anche in Europa e nel resto del mondo, risolve non solo diversi problemi, ma introduce anche nuove funzioni e le patch di sicurezza di gennaio 2025. Per gli utenti europei, il firmware è EU/GLO: CPH2663_15.0.0.500(EX01).

Interconnessione

Aggiunge la funzione Touch to Share, che supporta dispositivi iOS e permette di condividere foto e file con un semplice tocco

App

Introduce una nuova funzione nell’app Foto per aggiungere filigrane personalizzate

Migliora l’aspetto grafico di Audio Summary, Documents AI, Notes AI e Call Summary per una maggiore coerenza visiva

Risolve un problema che potrebbe causare rallentamenti nelle app in alcune situazioni

Sistema

Migliora la stabilità del sistema

Integra la patch di sicurezza Android di gennaio 2025 per migliorare la sicurezza del sistema

OxygenOS 15.0.0.406 per OnePlus 13R

In Europa i OnePlus 13R riceveranno l’aggiornamento a OxygenOS 15.0.0.406 con la versione del firmware CPH2645_15.0.0.406(EX01) e include non solo le patch di sicurezza di gennaio 2025, ma anche diverse funzionalità per la traduzione basate sull’intelligenza artificiale.

Comunicazione e interconnessione

Migliora la stabilità delle connessioni Wi-Fi per un’esperienza di rete migliore

Migliora la qualità e la stabilità della rete e delle comunicazioni

Fotocamera

Migliora le prestazioni e la stabilità della fotocamera per un’esperienza utente superiore

Migliora la stabilità delle fotocamere di terze parti

Sistema

Migliora la stabilità e le prestazioni del sistema

Integra la patch di sicurezza Android di gennaio 2025 per una maggiore sicurezza

Traduzione AI