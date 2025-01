OxygenOS è l’interfaccia proprietaria sviluppata da OnePlus per personalizzare i suoi dispositivi Android sul mercato occidentale.

La società ha lanciato OxygenOS 15 per lo smartphone OnePlus 12 all’inizio di novembre e ora ha iniziato a distribuire il nuovo aggiornamento basato su Android 15 anche per OnePlus 11.

L’update di OxygenOS introduce nuove funzionalità di intelligenza artificiale, miglioramenti della fotocamera, ottimizzazioni di sistema e un aggiornamento di sicurezza. Ecco i dettagli.

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, la funzionalità Reply AI genera risposte coerenti col contesto per una comunicazione in chat più naturale, AI Check migliora i contenuti digitati correggendo errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura, mentre AI Rewrite consente agli utenti di modificare, riassumere o migliorare il testo e di modificarne lo stile.

La fotocamera ora offre tre nuovi filtri che aggiungono più opzioni creative a foto e ritratti, mentre gli aggiornamenti di sistema risolvono i problemi di lag, migliorano la stabilità generale e ottimizzano la durata della batteria, inoltre includono la patch di sicurezza Android di dicembre 2024.

Al via il rollout del nuovo aggiornamento OxygenOS 15 per OnePlus 11

Il lancio della versione 15.0.0.401 di OxygenOS è incrementale e al momento sta iniziando a raggiungere i primi dispositivi in India.

Nel changelog OnePlus fa notare che questo aggiornamento è disponibile solo per gli utenti che hanno effettuato l’aggiornamento a OxygenOS 15, pertanto chi esegue ancora OxygenOS 14 deve installare l’aggiornamento a OxygenOS 15 per poter ricevere l’ultima build.