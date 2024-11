AI Retouch Introduce la funzione Enhance clarity per migliorare la nitidezza delle foto ritagliate, distanti o di bassa qualità. Introduce la funzione Unblur per ripristinare i dettagli, i colori e l’illuminazione nelle foto sfocate, rendendo più facile catturare i momenti più preziosi di animali domestici, bambini e altro. Introduce la funzione Remove reflections per rimuovere senza fatica i riflessi dei vetri e ottenere foto più chiare e autentiche attraverso le finestre.

AI Notes Introduce la nuova suite di scrittura AI per assistere l’utente nella stesura e nel miglioramento dei contenuti. Introduce la funzione Format per organizzare le informazioni sparse in contenuti ben organizzati per renderli più gradevoli alla vista e più facili da leggere. Introduce la funzione Clean up per rimuovere le parole di riempimento dalle note vocali e rendere le frasi più coerenti, mantenendo l’audio originale.

Comunicazione È ora possibile condividere facilmente le foto dal vivo con i dispositivi iOS nelle vicinanze. Migliora la stabilità e la compatibilità delle connessioni Bluetooth.

Fluid Cloud L’aggiornamento di Fluid Cloud migliora la compatibilità delle app, supportando una gamma più ampia di applicazioni terze come Spotify, Swiggy e Zomato. Permette la sincronizzazione in tempo reale delle informazioni in vari scenari, come le ordinazioni di cibo e l’ascolto di musica. Il design si concentra sulla visualizzazione efficiente delle informazioni, posizionate al centro in modo equilibrato e stabile.