Dopo averne previsto il rilascio per OnePlus 12R, OxygenOS 15 arriva anche su OnePlus Pad 2. La nuova versione di OxygenOS basata su Android 15 non introdurrà le attese funzionalità AI. Queste, infatti, arriveranno solamente a fine mese.

Tra le particolarità di questo aggiornamento c’è anche la possibilità di poter tornare alla versione precedente (OxygenOS 14), ma il metodo è disponibile solamente per le versioni IN/EU/GLO. Il rilascio in India (IN), Europa (EU) e gli altri mercati globali (GLO) è già iniziato, mentre quello per il Nord America (NA) inizierà la prossima settimana.

Le principali novità di OxygenOS 15

La nuova interfaccia grafica del sistema operativo di OnePlus apporta diversi miglioramenti. Dal design (con nuove icone ed effetti di animazione) alla nuova gestione delle notifiche passando per le impostazioni sulla privacy e la protezione della batteria. Questo il changelog completo:

Effetti di animazione Ultra

Aggiunge una copertura della curva di scorrimento a livello di sistema per le app di terze parti, inclusa l’interfaccia WebView, garantendo un’esperienza di scorrimento uniforme in tutto il sistema.

Effetti di rendering luminosi

Ridisegna le icone della schermata Home, che ora presentano proporzioni e colori più naturali e confortevoli, offrendo una resa visiva più piena e nitida.

Riprogetta un vasto numero di icone delle funzioni di sistema, assicurando una maggiore coerenza visiva a livello di sistema.

Ottimizza il design degli angoli arrotondati standardizzandone le specifiche e ampliando l’applicazione di una curvatura continua.

Temi Flux

Introduce opzioni di personalizzazione per l’Always-On Display, la schermata di blocco e la schermata Home.

L’Always-On Display supporta le modalità Flux e Classica.

La schermata di blocco supporta la fusione dei colori dell’orologio, texture in vetro, sfondi sfocati, effetti di profondità AI, riempimento automatico AI e altro.

La schermata Home supporta motivi in vetro, sfondi sfocati e altre opzioni.

Avvisi Live

Aggiunge un nuovo design per gli Avvisi Live, focalizzato sulla visualizzazione delle informazioni per offrire un’efficienza maggiore nell’esposizione dei contenuti. Gli Avvisi Live sono inoltre posizionati al centro dello schermo per un’esperienza visiva più bilanciata.

Ottimizza l’interazione con le capsule degli Avvisi Live: basta toccare una capsula per espanderla in una scheda. È possibile passare rapidamente tra più attività dal vivo scorrendo a sinistra o a destra sulle capsule nella barra di stato, rendendo più efficiente la visualizzazione delle informazioni.

Modifica foto

Introduce la modifica delle foto reversibile a livello globale, che ricorda le impostazioni delle modifiche precedenti e consente di applicarle alle modifiche successive, mantenendo il flusso creativo ininterrotto.

Migliora l’integrazione tra Fotocamera e filtri, permettendo di modificare, cambiare o rimuovere i filtri applicati alle foto scattate.

Finestra fluttuante e Vista divisa

Introduce nuove gesture per le finestre fluttuanti:

Trascina verso il basso una notifica per aprirla in una finestra fluttuante.

Trascina verso il basso una finestra fluttuante per visualizzarla a schermo intero.

Scorri verso l’alto per chiudere una finestra fluttuante.

Scorri lateralmente per nascondere una finestra fluttuante.

Notifiche e Impostazioni rapide

Aggiunge la modalità divisa per il cassetto delle notifiche e le Impostazioni rapide:

Scorri verso il basso dall’angolo in alto a sinistra per aprire il cassetto delle notifiche.

Scorri verso il basso dall’angolo in alto a destra per accedere alle Impostazioni rapide.

Scorri a sinistra o a destra per passare da una schermata all’altra.

Ridisegna le Impostazioni rapide con un layout ottimizzato che offre una grafica più accattivante e coerente, con animazioni più raffinate e ricche.

Batteria e ricarica

Introduce il “Limite di carica” per interrompere la carica all’80%, prolungando la durata della batteria e rallentandone il degrado.

Introduce un promemoria per la protezione della batteria che consiglia di attivare il Limite di carica quando il dispositivo resta collegato al caricabatterie troppo a lungo.

Protezione della privacy