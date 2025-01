Google Messaggi rappresenta la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per offrire agli utenti un servizio che sia in grado di competere con le varie alternative disponibili in questo specifico settore.

Il successo di Google Messaggi dipende in gran parte dalle funzionalità legate al supporto RCS e non c’è da stupirsi, pertanto, se il suo team di sviluppatori sia costantemente impegnato nel loro miglioramento.

Una nuova piccola modifica grafica per le ricevute di Google Messaggi

Nelle scorse ore il team di Google Messaggi ha iniziato i test pubblici di una piccola modifica grafica che riguarda le ricevute di lettura RCS, rendendo l’indicatore più evidente.

Se nel design originale questo elemento era rappresentato da un cerchietto con lo sfondo uguale a quello della bolla (con i segni di spunta e i puntini bianchi come il testo del messaggio), con la nuova versione lo sfondo del cerchietto diventa bianco.

Ecco a confronto la precedente versione con quella nuova:

Ricordiamo che grazie al sistema delle ricevute gli utenti possono visualizzare quando un messaggio è in fase di invio, quando è stato inviato (cerchietto con un segno di spunta), quando è stato consegnato (cerchietto vuoto con una doppia spunta) e quando è stato letto (cerchietto pieno con una doppia spunta).

Questa modifica è stata implementata attraverso un aggiornamento lato server nei giorni scorsi per gli utenti di Google Messaggi che dispongono già delle nuove ricevute di lettura.

Se deisderate scaricare le varie versioni di Google Messaggi man mano che vengono rilasciate dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: