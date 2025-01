Gboard è una delle app cruciali di Google in quanto è la tastiera a bordo di ogni smartphone e tablet Android già al momento della prima accensione, pertanto riceve molte attenzioni da parte del colosso di Mountain View.

Ora Google ha apportato alcune modifiche alle emoji relative ai gesti delle mani comunemente usate come forma di espressione.

Per fare in modo che le emoji dei gesti delle mani siano più espressive e più chiare da leggere, Google ha reso più marcati i contorni e le ombreggiature di ognuna. Ad esempio, il gesto del “pizzico” ora ha le nocche più anatomicamente corrette e la mano risulta più stretta.

Il nuovo design rende dunque più facile capire il significato di queste icone, permettendo agli utenti di esprimersi meglio nei messaggi inviati e di comprendere meglio quelli ricevuti.

Al momento le emoji della mano aggiornate non sembrano aver alterato nessuna delle emoji create tramite Emoji Kitchen, la funzionalità di Gboard che consente di combinare due emoji, tuttavia la situazione potrebbe cambiare man mano che le immagini aggiornate delle emoji verranno distribuite più ampiamente.

Attualmente le modifiche sembrano essere in fase di distribuzione anche per gli utenti che non eseguono versioni Android di anteprima.