Come probabilmente saprete, a volte alcune novità pensate e sviluppate da Google ci mettono diversi mesi (se non anni) a diventare effettivamente disponibili sui nostri smartphone, ed è questo il caso: stiamo parlando della funzione “Annulla” di Gboard, della quale abbiamo iniziato a parlare nel luglio 2023. Ebbene, finalmente questa novità è in distribuzione concretamente su Android, affiancata dal comando “Ripristina“: si tratta di una novità semplice, ma che può risultare molto utile durante la digitazione di tutti i giorni.

“Annulla” e “Ripristina” arrivano finalmente su Gboard

La tastiera Gboard inizia ad accogliere novità delle quali potreste non riuscire più a fare a meno: si tratta di “Annulla” e “Ripristina”, comandi che possono essere aggiunti tra le scorciatoie e che risultano piuttosto autoesplicativi. Entrambi possono essere trascinati verso la riga dei suggerimenti per un accesso più rapido, e consentono di annullare (o ripristinare, dopo averlo fatto) le ultime azioni eseguite, una alla volta (e quindi una lettera, una parola alla volta o anche l’uso di qualsiasi strumento, eventualmente).

Dopo avere premuto “Annulla”, è possibile tornare indietro e annullare la cancellazione selezionando “Ripristina” (attraverso l’apposita icona con la freccia verso destra). Sappiamo che ve lo state chiedendo: la funzione sembra mantenere le azioni in memoria anche dopo la chiusura della tastiera, ma una volta usciti dall’app utilizzata (che si tratti di WhatsApp, Gmail o qualsiasi altra) la memoria viene azzerata.

La funzione è semplice, ma allo stesso tempo utile ed efficace per migliorare la scrittura e la digitazione. Per ora non è ancora diffusa tra i normali utenti della tastiera, ma la distribuzione sta procedendo spedita attraverso la versione beta di Gboard (dalla 14.9.06 in avanti). Avete già avuto modo di testarla? La ritenete una bella aggiunta per la tastiera di Google per Android? Fateci sapere la vostra.

Per verificare di disporre della più recente versione di Gboard potete seguire il badge qui in basso verso il Google Play Store. Se volete aderire al programma beta così da provare in anteprima le funzionalità (come in questo caso), potete seguire questo link, e poi procedere come per i normali aggiornamenti dell’app.