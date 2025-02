HONOR ha recentemente avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento software per HONOR Magic V3, il più recente pieghevole dell’azienda, portando sulla variante globale dello smartphone la più recente versione del sistema operativo, ovvero MagicOS 9.0 basato su Android 15.

C’è spazio per altri aggiornamenti software che coinvolgono anche l’attuale flagship di casa Realme, due smartphone di fascia media targati OnePlus e i media player Shield TV e Shield TV Pro di NVIDIA. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

HONOR Magic V3 “global” riceve MagicOS 9.0 e Android 15

Giungono buone notizie per i possessori di HONOR Magic V3: dopo lo sbarco sulle unità cinesi di un paio di mesi fa, il major update contenente MagicOS 9.0 e Android 15 (annunciato nella parte finale dello scorso anno) ha iniziato a raggiungere anche le unità “global”, quelle vendute anche in Italia.

Come riportato dal portale HUAWEI Central, l’aggiornamento ha un peso di 3,70 GB, porta la versione del software alla 9.0.0.131 ed è in fase di distribuzione graduale. L’immagine condivisa poco sotto, integra il changelog completo dell’aggiornamento, molto simile a quello che abbiamo visto su altri dispositivi del produttore cinese.

Tra le novità vengono segnalati miglioramenti alla fluidità del sistema (animazioni e feedback aptici migliorati, migliore gestione delle risorse), miglioramenti estetici/funzionali (temi, colori, layout e posizione dei pulsanti in varie app di sistema), nuove funzionalità per HONOR AI (modalità interprete, modalità di registrazione con traduzione in tempo reale, Magic Portal, Ufficio AI) e altre ottimizzazioni (possibilità di regolare individualmente il volume dei contenuti multimediali, novità per l’hotspot personale, ottimizzazioni alla batteria).

Realme GT 7 Pro si aggiorna ancora ma senza grosse novità

Realme GT 7 Pro, l’attuale flagship targato Realme, torna ad aggiornarsi a circa due mesi dal precedente aggiornamento (che era il primo in assoluto dopo il debutto).

Per lo smartphone è in distribuzione (già da qualche giorno) il nuovo aggiornamento alla versione RMX5011_15.0.0.200(EX01) tramite un pacchetto dal peso di 1,35 GB.

Le note di rilascio non menzionano l’aggiunta di nuove funzionalità, limitandosi a parlare di miglioramenti del sistema e correzione di bug e problemi noti.

OnePlus Nord 3 e Nord 4 ricevono nuovi aggiornamenti

Spostiamoci in casa OnePlus, perché i medio-gamma OnePlus Nord 3 e OnePlus Nord 4 hanno iniziato a ricevere nuovi aggiornamenti per la OxygenOS 15 (basata su Android 15) a partire dalle unità indiane.

I firmware in distribuzione sono i CPH2491_15.0.0.403 (per Nord 3) e CPH2661_15.0.0.500 (per Nord 4) e implementano sui due dispositivi nuove patch di sicurezza (aggiornate a gennaio 2025), svariati miglioramenti a livello di sistema e anche alcune nuove funzionalità: su OnePlus Nord 4 viene, ad esempio, introdotta le funzionalità Touch to Share (per condividere file e foto con dispositivi iOS).

C’è un grosso aggiornamento per NVIDIA Shield TV e Shield TV Pro

Tramite il proprio forum ufficiale, NVIDIA ha diffuso i dettagli di un nuovo (e corposo) aggiornamento software che porta la versione alla 9.2 sui media player NVIDIA Shield TV e Shield TV Pro.

Di seguito riportiamo la prima parte del changelog che include un aggiornamento per l’app AURO-3D e gli svariati miglioramenti implementati. Potete consultare il changelog completo tramite questo link.

App nuove o aggiornate AURO-3D – Questo aggiornamento sblocca il supporto completo per la riproduzione di audio immersivo ad alta risoluzione in AURO-3D tramite HDMI. Connetti la tua NVIDIA SHIELD TV Pro a un decoder compatibile con AURO-3D e goditi l’esperienza sonora 3D più naturale da app di streaming come Artist Connection. Miglioramenti Aggiunto il supporto per la funzione “Corrispondenza risoluzione contenuto audio” quando si utilizza un DAC USB.

Aggiunta la possibilità di cancellare il flag HDMI 1.4 tramite il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Aggiunto il miglioramento “Corrispondenza frequenza fotogrammi” (beta).

Aggiunto il controllo genitori francese.

Aggiunto un miglioramento della sicurezza per la riproduzione DRM 4K. Problemi noti SHIELD TV verrà rimosso dall’integrazione con Google Home dopo l’installazione di SHIELD Experience 9.2. Visita il supporto NVIDIA per riconfigurarlo.

Come aggiornare gli smartphone HONOR, Realme e OnePlus, oltre a NVIDIA Shield TV

Arrivati alla fine, rivediamo insieme la procedura per verificare la presenza di aggiornamenti (e procedere con gli stessi) su HONOR Magic V3, Realme GT 7 Pro, OnePlus Nord 3, OnePlus Nord 4 e su NVIDIA Shield TV.