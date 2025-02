In Italia siamo ancora in attesa del debutto dello Xiaomi 15, il flagship di casa Xiaomi che è già stato annunciato in Cina lo scorso ottobre, ma già sappiamo praticamente tutto sullo Xiaomi 15 Ultra, la prossima generazione di camera-phone del produttore cinese che dovrebbe essere annunciato a breve e che potrebbe arrivare in Italia, se venisse replicato il modus operandi dello scorso anno, proprio in compagnia del fratello minore.

Nelle ultime ore è emerso che lo smartphone, ancora una volta realizzato in collaborazione con Leica che mette a punto l’importante (e vistoso) comparto fotografico, potrebbe arrivare in una particolare colorazione che richiama proprio una delle storiche fotocamere dell’azienda tedesca.

Xiaomi 15 Ultra: emerge una nuova finitura bicolore

Lo Xiaomi 15 Ultra non è ancora stato annunciato in Cina ma, come di consueto con tutti i prodotti più interessanti, è stato investito negli ultimi tempi da una pioggia di indiscrezioni che ci hanno aiutato a comprendere al meglio con cosa avremo a che fare.

Le soprese non dovrebbero essere molto: lui dovrebbe “ricalcare” il modello della precedente generazione, ovvero Xiaomi 14 Ultra, aggiornare la scheda tecnica con componenti più attuali (a partire dallo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm che troviamo sugli altri modelli della nuova generazione) e guadagnare migliorie quà e là su più fronti, incluso il comparto fotografico che, come ormai consuetudine, sarà realizzato in collaborazione con la tedesca Leica.

Lo smartphone è già stato “catturato” dal vivo il mese scorso, con uno scatto che metteva in mostra la colorazione nera (o grigio scuro) e andava a confermare il design posteriore, dominato dal vistoso oblò circolare come sul predecessore.

La scorsa settimana sono giunte indiscrezioni circa le colorazioni disponibili al lancio: erano previste tre colorazioni (nero, grigio e bianco) contro le due del modello precedente. Nelle ultime ore, dalla Cina è trapelata una nuova fotografia (via Gizmochina) che ritrae lo smartphone in una particolare finitura bicolore.

Emergono maggiori dettagli sul comparto fotografico

Con questa finitura, lo smartphone ricorda molto da vicino la Leica M11, una fotocamera mirrorless a telemetro introdotta sul mercato nel 2022. Ingrandendo un po’ lo scatto (grazie al leaker Experience More), è possibile notare che sotto il marchio Leica viene riportata la dicitura “LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-26/14-100 ASPH” che, parafrasando, fornisce interessanti indicazioni sul comparto fotografico.

Xiaomi 15 Ultra potrà contare su una fotocamera principale (da 50 MP) con apertura f/1.63 (come il predecessore), su un teleobiettivo periscopico (da 200 MP) con apertura f/2.6, focale equivalente da 100 mm, apertura effettiva f/9.898 e lunghezza focale “fisica” di 26,4 mm (numeri che risultano paragonabili alla vecchia soluzione zoom 10x che Samsung proponeva sui Galaxy Ultra) e su un obiettivo ultra-grandangolare (da 50 MP) con lunghezza focale equivalente pari a 14 mm. Saranno poi presenti anche un secondo teleobiettivo (50 MP, zoom 3,2x) e un sensore ToF 3D per la profondità di campo.

Secondo indiscrezioni di qualche settimana fa, lo Xiaomi 15 Ultra dovrebbe essere annunciato da Xiaomi durante il Mobile World Congress 2025 di Barcellona che avrà luogo tra il 3 e il 6 marzo di quest’anno. Se questa indiscrezione trovasse conferma, il produttore cinese andrebba a sfruttare anche quest’anno l’importantissima vetrina mondiale per lanciare i propri flagship a livello globale.