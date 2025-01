Il prossimo mese è in programma in Cina la presentazione ufficiale di Xiaomi 15 Ultra, smartphone che al Mobile World Congress 2025 sarà lanciato a livello globale.

Nelle scorse ore sono emersi in Rete alcuni interessanti dettagli sulle possibili colorazioni del nuovo modello di punta di Xiaomi e su quella che dovrebbe essere la sua dotazione per quanto riguarda RAM e memoria di archiviazione.

Le ultime anticipazioni su Xiaomi 15 Ultra

A dire del leaker Sudhanshu Ambhore, Xiaomi 15 Ultra dovrebbe arrivare sul mercato con almeno 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione (così com’è avvenuto lo scorso anno per Xiaomi 14 Ultra).

Per quanto riguarda i colori, invece, lo smartphone al lancio dovrebbe essere disponibile in almeno tre opzioni (nera, bianca e argento) mentre la precedente generazione sul mercato è arrivata soltanto in nero e in bianco con una finitura in pelle vegana.

Ricordiamo che, stando alle varie indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Xiaomi 15 Ultra non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite (ossia quella che è la migliore CPU tra quelle al momento disponibili), una batteria da ben 6.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 90 W via cavo e a 50 W in modalità wireless), una super fotocamera con un sensore primario da 1 pollice e un sensore periscopico da 200 megapixel.

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di punta di Xiaomi vi dovrebbero essere anche il supporto alla connettività satellitare e la possibilità di usare un’eSIM.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare lo smartphone di Xiaomi, che sul mercato dovrebbe andare a scontrarsi direttamente con Samsung Galaxy S25 Ultra e iPhone 16 Pro Max.