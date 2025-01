Con il 2025 iniziato e le feste natalizie alle spalle, le attenzioni di tutti sono ormai già rivolte alle novità tecnologiche in arrivo nei prossimi mesi. Non è da meno Xiaomi, che nel corso delle prossime settimane lancerà sul mercato Xiaomi 15 Ultra e, in seguito, Xiaomi MIX Flip 2, due smartphone protagonisti dei rumor e delle indiscrezioni in questi giorni.

Il nuovo anno per Xiaomi è iniziato con una serie di novità: l’azienda ha ripreso tra le sue grazie il brand di POCO, mentre dal lato software il 2025 potrebbe rappresentare l’inizio degli aggiornamenti Android mensili per i suoi smartphone di punta. Restano appunto gli smartphone il focus principale del colosso cinese, che si prepara a lanciare diversi nuovi flagship nel corso dei prossimi mesi.

Da un lato abbiamo Xiaomi 15 Ultra, ultimo esponente della gamma di dispositivi top di gamma lanciati nel 2024 in Cina (e in Europa nei prossimi mesi), dall’altro abbiamo Xiaomi MIX Flip 2, successore di uno dei migliori smartphone pieghevoli lanciati lo scorso anno.

Xiaomi 15 Ultra potrebbe avere un comparto fotografico migliorato

Digital Chat Station, un leaker affidabile nel settore, ha confermato tramite un post su Weibo che Xiaomi 15 Ultra rappresenterà una sorta di rivoluzione in ambito fotografico. Secondo la fonte, lo smartphone sarà dotato di una nuova fotocamera macro in grado di mettere a fuoco soggetti fino a più o meno 10 centimetri di distanza, con un grado di dettaglio mai visto prima.

Il modulo fotocamera dovrebbe subire anche un completo redesign estetico, con un anello rosso attorno alle lenti e un nuovo rivestimento per il sensore teleobiettivo finalizzato a ridurre al minimo i riflessi e a migliorare la nitidezza delle immagini. Per compensare la tradizionale mancanza di una versione con retro in pelle, Xiaomi 15 Ultra dovrebbe inoltre arrivare sul mercato con un nuovo set di accessori fotografici progettati per migliorare l’esperienza d’uso complessiva.

Oltre al nuovo sensore macro, Xiaomi 15 Ultra dovrebbe essere dotato di un teleobiettivo periscopio da 200 megapixel, una seconda fotocamera teleobiettivo da 50 megapixel e un sensore principale da 1 pollice con un’ampia apertura f/1.63. Il resto delle specifiche tecniche vede invece l’adozione di un enorme batteria, di dimensioni più generose rispetto alla batteria da 6100 mAh già vista su Xiaomi 15 Pro, con ricarica rapida cablata da 90 W e ricarica wireless da 50 W.

Secondo un portavoce dell’azienda, Xiaomi 15 Ultra verrà presentato ufficialmente in Cina il prossimo febbraio, dunque ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi giorni.

Xiaomi MIX Flip 2 punterà a migliorare l’autonomia

Xiaomi MIX Flip 2 ha fatto per la prima volta la sua comparsa sulla piattaforma di certificazione EEC circa due settimane fa, confermando alcune delle sue specifiche tecniche. Il nuovo pieghevole, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere lanciato in patria nella prima metà del 2025 con Snapdragon 8 Elite, top di gamma di casa Qualcomm.

Stando ad un utente su X, il dispositivo dovrebbe apportare una serie di migliorie rispetto al suo predecessore, a partire da una rinnovata batteria da 5600-5700 mAh, ben più grande rispetto alla batteria da 4780 mAh vista sulla scorsa generazione. La novità principale starebbe però nelle dimensioni dello smartphone, il cui spessore resterebbe lo stesso (se non inferiore) anche con un modulo fotografico più generoso.

Il primo Xiaomi MIX Flip si presentava con uno spessore di 7,6 mm e un peso di circa 190 gr, mentre per la nuova generazione Xiaomi sarebbe riuscita a mantenere le stesse dimensioni e persino un peso ridotto. Ovviamente si tratta solo di speculazioni al momento, ma siamo sicuri che maggiori dettagli emergeranno in rete nel corso delle prossime settimane.