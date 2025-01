La serie Xiaomi 15 è stata lanciata in Cina alla fine di ottobre e ha segnato il debutto sul mercato del chipset Snapdragon 8 Elite.

Xiaomi 15 Ultra è atteso sul mercato cinese nel corso del prossimo mese, per poi essere lanciato a livello globale durante il MWC 2025 in programma per l’inizio di marzo.

Recentemente sono emersi dei render di Xiaomi 15 Ultra, ma ora è spuntata una presunta foto che mostra il lato B di questo imminente smartphone Android di punta.

Trapela una presunta foto di Xiaomi 15 Ultra

L’utente noto su X come Kartikey Singh ha pubblicato una foto in cui si vede Xiaomi 15 Ultra che sfoggia l’iconico design circolare di Xiaomi per l’isola posteriore che ospita le fotocamere.

L’immagine rivela una configurazione a tripla fotocamera dove il sensore primario è probabilmente un sensore da 1 pollice da 50 MP, abbinato a un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e a un teleobiettivo da 50 MP con zoom 3x. In alto si vede anche il flash LED.

La foto rivela inoltre un anello rosso attorno al modulo che accoglie le fotocamere in contrasto con un pannello posteriore in pelle vegana nera, tuttavia si vocifera che Xiaomi potrebbe offrire anche opzioni in vetro o ceramica.

All’interno del modulo fotografico si nota anche il marchio LEICA, che tuttavia è orientato in verticale e non in orizzontale come nei render precedentemente trapelati che raffiguravano tra l’altro una configurazione con doppio flash posteriore, mentre l’immagine trapelata oggi suggerisce un singolo flash LED.