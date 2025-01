Google Calendar è un’app molto utilizzata per la gestione degli appuntamenti, degli eventi e in generale di tutto ciò che bisogna tenere a mente nella propria vita privata o lavorativa.

Tra le tante funzionalità Google Calendar offre la possibilità di gestire più calendari, ad esempio uno per il lavoro e uno per la vita privata, ma al momento per scegliere il calendario al quale si desidera aggiungere un nuovo evento è necessario scorrere un elenco di tutte le opzioni disponibili.

Ora sembra che Google stia provando a rimediare a questa piccola scomodità mostrando i calendari in una riga orizzontale direttamente nella schermata di creazione dell’evento.

Google Calendar prova ottimizzare la gestione di più calendari

Il ricercatore di app AssembleDebug è riuscito attivare un’interfaccia utente alternativa che mostra un carosello con tutti i calendari direttamente nella schermata di creazione dell’evento.

Al momento bisogna comunque toccare l’email associata all’account per passare da un calendario all’altro, ma una volta selezionato verranno mostrati tutti in un comodo carosello. Ecco come si presenta la novità allo stato attuale dello sviluppo.

Questa modifica dovrebbe semplificare l’inserimento di molti eventi su più calendari, come ad esempio quando si pianifica un viaggio, in quanto risulta più rapido passare da un calendario a un altro.

L’idea al momento sembra buona, tuttavia Google potrebbe decidere di cambiare rotta in qualsiasi momento e in ogni caso non è detto che questa modifica diventerà ufficiale.