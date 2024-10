Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle tante applicazioni che il colosso di Mountain View mette a disposizione degli utenti, introducendo nuove funzionalità, risolvendo i bug man mano che vengono scoperti e apportando modifiche grafiche più o meno rilevanti.

Un esempio recente di questo lavoro continuo del team di Google è quello che ci arriva da Gboard, la popolare tastiera per Android che va ad apportare delle modifiche ai suoi temi, dedicati ai più appassionati di personalizzazione dell’interfaccia.

Una piccola modifica grafica per la tastiera Gboard

Pare che il team di sviluppatori di Gboard abbia iniziato a testare un layout ridisegnato della tastiera con i temi Dynamic Color chiaro e scuro, senza stravolgerlo ovviamente ma apportando delle piccole modifiche.

A seguire è possibile notare le differenze tra la vecchia (a sinistra) e la nuova versione (a destra) di Gboard: in pratica, i tasti shift, ?123, virgola/emoji, punto, invio, cancella e il tasto menu nella riga delle scorciatoie in alto hanno tutti lo stesso colore (nella versione precedente venivano usati tre diversi set di colori per tali pulsanti, tutti diversi dallo sfondo delle lettere).

Questo nuovo colore singolo per i tasti non alfabetici è ancora selezionato dalla palette Dynamic Color ma non usa una gamma ampia come in precedenza e ciò garantisce nel complesso un aspetto più uniforme.

Per il momento questa nuova soluzione sembra essere disponibile soltanto per una ristretta cerchia di utenti con l’ultima release beta di Gboard (la versione 14.7.10.xxx).

In attesa di informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View per quanto riguarda l’implementazione di questa novità per tutti gli utenti, è possibile scaricare Gboard Beta da APK Mirror (trovate la pagina dedicata qui) o accedere al programma beta dal Google Play Store seguendo questo link.