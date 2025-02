L’attesa nei confronti dei prossimi device OPPO, il pieghevole Find N5, successore di Find N3, e lo smartwatch Watch X2, successore di Watch X, sta per terminare. Dopo settimane di indiscrezioni sullo spessore ultraridotto di Find N5 e sul design dello smartwatch, è arrivata la conferma ufficiale che i due dispositivi verranno presentati in un unico evento in Cina entro la fine del mese di febbraio.

Le ultime novità su OPPO Find N5 e Watch X2

L’interesse per OPPO Find N5 è alto anche per vedere dal vivo lo spessore ultraridotto di questo dispositivo. Le immagini fino a questo momento disponibili hanno mostrato come Find N5 da aperto sia spesso la metà di un iPhone e, per intenderci, come quattro carte di credito sovrapposte. La sottigliezza degli smartphone sarà probabilmente uno dei trend più interessanti da seguire quest’anno, considerando che anche Samsung con il nuovo S25 Edge (quello che pensavamo si sarebbe chiamato S25 Slim) ha raggiunto livelli record.

Tornando a OPPO Find N5, una novità emersa dalle parole di Zhou Yibao (il dirigente di OPPO) è che il pieghevole sarà disponibile in una variante di colore bianco. Dai teaser disponibili si vede anche l’opzione di colore nero e probabilmente saranno disponibili anche i colori Oro, Verde e Rosso così com’è avvenuto per Find N3.

Tra le novità più rilevanti del nuovo OPPO Find N5 spicca la presenza del processore Snapdragon 8 Elite (questo sarà il primo pieghevole a sfruttare le potenzialità dell’ultimo chip di Qualcomm) e l’uso di una cerniera in lega di titanio stampata in 3D che ne migliora la resistenza e la longevità.

Per quanto riguarda OPPO Watch X2, invece, sappiamo che sarà dotato del sensore per il monitoraggio della pressione sanguigna e che competerà con Samsung e Apple per l’efficienza dei dispositivi wearable con funzionalità rivolte al controllo della salute.

Chi vorrà acquistare i due nuovi device di OPPO dovrà comunque cercarli con un altro nome. Dopo la presentazione in Cina, infatti, saranno commercializzati a livello globale come OnePlus Open e OnePlus Watch 3. Per i prezzi non ci sono indicazioni ufficiali, ma i predecessori, OPPO Find N3 e OnePlus Watch 2 sono stati lanciati in India rispettivamente a 139.999 rupie (circa 1.575€) e 24.999 rupie (circa 281€).