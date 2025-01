OPPO Find N5 o OnePlus Open 2 potrebbero superare uno dei limiti degli attuali smartphone pieghevoli, ossia lo spessore eccessivo quando lo schermo interno è richiuso su sé stesso.

La scorsa settimana il team di OPPO ha pubblicato la prima immagine del nuovo modello pieghevole dell’azienda, mettendo in risalto proprio lo spessore ridotto ai minimi termini, tanto che lo smartphone potrebbe ambire al titolo di “pieghevole più sottile” mai lanciato fino ad oggi.

Ancora immagini di OPPO Find N5 o OnePlus Open 2

Si è ipotizzato che OPPO Find N5 o OnePlus Open 2 (a seconda dei mercati) possa arrivare a vantare uno spessore di circa 4 mm da aperto e inferiore a 10 mm quando è richiuso e nelle scorse ore il produttore cinese ha condiviso sul social Weibo nuove immagini che sembrano confermare tale previsione.

Basta un rapido sguardo alle seguenti immagini per poter apprezzare il lavoro del team di ingegneri di OPPO per ridurre le dimensioni del nuovo smartphone pieghevole dell’azienda:

In sostanza, OPPO Find N5 è spesso circa la metà di un iPhone e più o meno come quattro carte di credito una sopra l’altra o due monete sovrapposte, ciò almeno da aperto. A questo punto, lo spessore da record da 4,35 mm di HONOR Magic V3 pare destinato ad essere superato dal nuovo telefono di OPPO.

Zhou Yibao di OPPO ci ha tenuto a precisare che questo spessore non è il limite massimo a cui è riuscito ad arrivare il produttore ma quello dettato dalla porta USB Type-C, lasciando intendere che il colosso cinese potrebbe anche spingersi oltre.

OPPO Find N5 sarà lanciato il prossimo mese e il Mobile World Congress 2025 di Barcellona, in programma per la prima settimana di marzo, rappresenterà probabilmente l’occasione scelta dal produttore per farlo esordire dal vivo.