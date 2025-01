Il prossimo mese OPPO non lancerà soltanto l’atteso smartphone pieghevole OPPO Find N5 ma anche una nuova serie di smartwatch: stiamo parlando di OPPO Watch X2.

Dal database del TENAA, ente di certificazione cinese, sono arrivate delle interessanti informazioni su ciò che possiamo attenderci dai nuovi smartwatch di OPPO, che dovrebbero poter contare su funzionalità avanzate, tanto da poter competere con i modelli premium della concorrenza, come quelli delle serie Samsung Galaxy Watch ed Apple Watch.

Le probabili principali caratteristiche di OPPO Watch X2

Lo smartwatch di OPPO apparso nel database del TENAA è quello contraddistinto dalla sigla OWW242, caratterizzato da un corpo dorato di forma circolare, con le cornici bianche o argento e cinturini in pelle bianca o crema.

Tra le altre caratteristiche di OPPO Watch X2 dovremmo trovare una corona girevole, il supporto eSIM, le connettività Bluetooth, GPS, BeiDou, GLONASS, Wi-Fi e NFC, una batteria da 345 mAh.

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, la serie OPPO Watch X2 dovrebbe includere tre modelli, ossia la versione base, una più grande con una cassa da 46 mm e una variante Pro, con caratteristiche premium. Alcuni di questi modelli potrebbero essere commercializzati a livello globale con il nome di OnePlus Watch 3.

Per quanto riguarda le funzionalità, tra quelle incluse non dovrebbero mancare il monitoraggio della pressione sanguigna, il monitoraggio ECG, il controllo della temperatura e il supporto a diverse attività sportive (ciò anche grazie al modulo GPS integrato). In sostanza, gli smartwatch della serie OPPO Watch X2 saranno validi assistenti per coloro che desiderano prendersi cura della propria salute.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per quanto riguada il lancio della sua nuova serie di smartwatch.