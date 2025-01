Febbraio sarà un mese cruciale per OPPO, in quanto il produttore cinese lancerà OPPO Find N5, atteso come lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, e lo smartwatch OPPO Watch X2.

Oggi il Product Manager Zhou Yibao ha condiviso la prima immagine ufficiale di OPPO Watch X2 e ha svelato una delle sue funzionalità sanitarie.

Lo smartwatch nella foto di copertina è nascosto da un involucro per tenere il design lontano da occhi indiscreti prima della presentazione ufficiale, tuttavia il dispositivo avrà uno schermo circolare e due pulsanti sul lato destro, probabilmente un pulsante della corona e un pulsante multifunzione.

OPPO Watch X2 avvisa l’utente quando ha la pressione sanguigna alta

Il manager ha rivelato che durante una riunione ha dato un’occhiata al suo OPPO Watch X2 e ha notato un messaggio che indicava un potenziale rischio di ipertensione.

“Sembra che dovrei prestare più attenzione alla mia dieta e alla mia routine quotidiana“, ha affermato Zhou Yibao, confermando che lo smartwatch OPPO Watch X2 avvisa l’utente quando rileva l’ipertensione, il principale fattore di rischio per la salute su scala globale.

OPPO Watch X2 sarà il primo wearable dell’azienda in grado di monitorare la pressione sanguigna, mentre OnePlus ha già integrato questa funzionalità nel suo Watch2, tuttavia OPPO Watch X2 potrebbe essere OnePlus Watch 3 rinominato.