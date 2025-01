A fine mese, il 29 gennaio, si terrà il Chinese Spring Festival dopo il quale OPPO inizierà la presentazione ufficiale di diversi smartphone e del nuovo Watch X2. Tante le novità sui prossimi device a marchio OPPO che sono emerse nel corso degli ultimi giorni da diverse indiscrezioni che suggeriscono importanti novità sui dispositivi che andranno ad arricchire la gamma del noto produttore cinese.

Le foto reali di OPPO Find N5 ne confermano lo spessore ultrasottile

OPPO Find N5 è uno degli smartphone pieghevoli più attesi (il lancio è previsto per il prossimo febbraio) e dopo la prima immagine che mostra l’incredibile sottigliezza di questo device ora è possibile apprezzare alcune foto reali. Quello che si può facilmente notare è la conferma di quanto dichiarato da Pete Lau, CEO di OPPO, che ha affermato che Find N5 sarà lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, anche più di Find N3.

Al momento il record di questa speciale categoria spetta a HONOR Magic V3 che con i suoi 9,3 mm da chiuso e 4,4 mm da aperto è il pieghevole più sottile di tutti. Non ci sono informazioni sullo spessore di OPPO Find N5 né se riuscirà a superare HONOR Magic V3 in entrambi gli spessori, ma le indiscrezioni suggeriscono che sarà davvero così.

Tra gli aspetti interessanti che è possibile notare dalle immagini pubblicate c’è anche la cornice piatta utilizzata da OPPO che, come previsto, si discosta da Magic V3. Una scelta che potrebbe rendere il device di OPPO più comodo. Inoltre le immagini confermano la presenza di tre fotocamere di cui una è l’unità teleobiettivo a periscopio.

Il comparto fotografico di OPPO Find X8 Ultra

Il prossimo flagship di OPPO, Find X8 Ultra, avrà una fotocamera macro-teleobiettivo. A confermarlo è Zhou Yibao, Product Manager dell’azienda, che rispondendo a un commento ha anticipato questo dettaglio. Le indiscrezioni in materia lasciano intendere che il sensore di questa fotocamera sarà il Sony LYT-701 da 50 MP con zoom ottico 3x e OIS che affiancherà il sensore principale da 50 MP (LYT-900) con OIS, il modulo periscopico da 50 MP (IMX882) con zoom ottico 6x e il sensore ultrawide da 50 MP.

Inoltre, a differenza di quanto precedentemente immaginato, OPPO Find X8 Ultra non dovrebbe avere uno schermo micro quad-curvo come OnePlus 13, ma un display completamente piatto. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori conferme e anticipazioni considerando che Find X8 Ultra dovrebbe essere lanciato a marzo insieme a Find X8 Mini.

In arrivo un nuovo device OPPO di fascia media

La piattaforma di certificazione cinese TENAA ha approvato un device OPPO con numero identificativo PKQ110. Si tratterebbe del prossimo OPPO A5, un dispositivo di fascia media che potrebbe avere lo stesso nome dei device lanciati rispettivamente nel 2018 e nel 2020.

Previous Next Fullscreen

Dalle informazioni presenti sulla piattaforma TENAA, OPPO A5 (2025) misura 161,57 x 74,47 x 7,65 mm e pesa circa 185 grammi. Le immagini reali del telefono mostrano un display AMOLED piatto da 6,7”, risoluzione FHD+ e colori a 10 bit con un sensore di impronte digitali integrato.

Sotto la scocca c’è un processore da 2,2 Ghz (che potrebbe essere Snapdragon 6 Gen 1) che sarà affiancato da una RAM da 8 o 12 GB, mentre i tagli di memoria (non espandibile) sono da 256 e 512 GB. Il comparto fotografico prevede un modulo che include una doppia fotocamera da 50 MP + 2 MP e un flash LED. La fotocamera anteriore è invece da 8 MP. L’autonomia è affidata a una batteria da 6.330 mAh, probabilmente dotata di supporto alla ricarica rapida da 45 W. OPPO A5 (2025) dovrebbe essere distribuito con Android 15 e l’interfaccia di ColorOS 15.

I display della serie OPPO Find X9

Come anticipato parlando di OPPO Find X8 Ultra, i prossimi top di gamma del marchio cinese dovrebbero prevede display piatti e non più micro quad-curvi. Una decisione che dovrebbe quindi riguardare anche OPPO Find X9 – in arrivo entro la fine dell’anno – che secondo le intenzioni di OPPO dovrebbero competere con gli Apple iPhone. Prevedendo display piatti con cornici ultrasottili.

Da quello che emerge da una recente fuga di notizie, la serie Find X9 dovrebbe utilizzare display OLED da 6,8″ con risoluzione di 1,5K per la versione standard e una di 2K per quella Ultra. Entrambi i modelli dovrebbero avere un display LTPO 8T con tecnologia eye-care e una funzione di oscuramento DC ad alta luminosità (simile a quella prevista da Apple).