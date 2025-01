Chi ha un account Google da 10 o anche 20 anni è quasi certamente consapevole del fatto che contiene tantissimi dati, molti dei quali probabilmente oramai superflui ma che, ad ogni modo, potrebbero avere ugualmente una certa importanza ed è pertanto fondamentale per gli utenti avere un pieno controllo sulla gestione di questa enorme mole di informazioni.

Di recente il colosso di Mountain View ha pubblicato sul proprio sito dedicato al supporto una nuova pagina, che ha come obiettivo quello di fornire un aiuto concreto a coloro che desiderano avere un controllo maggiore sui propri dati personali.

Un supporto per la gestione dei dati di Google Account

Gestire le informazioni personali sui servizi Google, questo il nome della nuova pagina, spiega agli utenti che hanno la possibilità di rendere alcune informazioni del loro account Google visibili a chiunque, solo ad alcune persone o soltanto a loro stessi, avendo così il controllo su importanti dati come il numero di telefono o la data di nascita.

Sempre nella pagina sono presenti vari link che consentono agli utenti di compiere alcune attività utili per alzare il livello di protezione della loro privacy, come modificare il nome, aggiungere o modificare un indirizzo email o le informazioni sul proprio lavoro e sui titoli di istruzione conseguiti, gestire l’accesso al proprio account, stabilire chi può avere accesso ad alcune informazioni molto personali (come la data di nascita, il numero di telefono e l’indirizzo) e gestire i propri profili.

Se desiderate saperne di più su questa nuova pagina del sito di supporto di Google o sfruttarla per ricontrollare la situazione del vostro account e delle relative informazioni, non dovete fare altro che seguire questo link.