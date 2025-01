Continuiamo ad approfondire quelle che sono le più importanti novità che porta con sé la serie Samsung Galaxy S25, presentata ufficialmente ieri sera dal colosso coreano.

Durante l’evento Galaxy Unpacked il team di Samsung si è soffermato molto sulla partnership stretta con Google e grazie alla quale gli utenti potranno contare, tra le altre cose, su sei mesi di Google Gemini Advanced gratis.

Ma ci sono anche altri effetti della collaborazione tra questi due colossi della tecnologia, come ad esempio la “promozione” di Google Messaggi.

Con Samsung Galaxy S25 va in pensione un’app storica

In occasione della presentezione della serie Samsung Galaxy S25 il colosso coreano ha reso noto di avere deciso di mandare in pensione la sua app Messaggi, trasferendo gli utenti all’applicazione di Google.

Tuttavia, il team di Samsung ha anche precisato che coloro che desiderano continuare a usare l’app Samsung Messaggi potranno farlo, sebbene non sarà più disponibile sul Google Play Store.

A dire del colosso coreano, la funzionalità aggiuntiva del supporto RCS su Google Messaggi è in grado di creare un’esperienza utente migliorata sia per la messaggistica tra dispositivi Android che per le altre piattaforme.

E così, a differenza di quanto è avvenuto sino a questo momento, con i modelli della serie Samsung Galaxy S25 gli utenti non avranno due applicazioni pre-installate dedicate alla messaggistica ma soltanto Google Messaggi.

Resta da capire se l’app Samsung Messaggi con One UI 7 verrà rimossa pure dagli altri smartphone del colosso coreano anche se, quantomeno nelle build beta rilasciate sino ad oggi, è ancora presente. Nei prossimi giorni ne sapremo certamente di più.