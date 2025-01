Le offerte sul tris di modelli Amazfit non costituiscono le uniche proposte di Amazon riguardanti gli smartwatch: sul sito sono disponibili intriganti minimi storici riguardanti Samsung Galaxy Watch7 e Google Pixel Watch 2, due tra i principali modelli provenienti da Seoul e Mountain View. Vediamo come approfittare subito degli sconti.

Samsung Galaxy Watch7 in offerta su Amazon: si parte da 219 euro

Se state cercando un nuovo smartwatch e potete spendere una cifra intorno ai 200 euro, allora potreste considerare uno dei due modelli in promozione in queste ore su Amazon. Il primo è Samsung Galaxy Watch7, smartwatch lanciato la scorsa estate durante l’Unpacked che ha visto tra i protagonisti anche i pieghevoli Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 e il fratello Galaxy Watch Ultra.

L’orologio mette a disposizione un display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,3 pollici con risoluzione 432 x 432 (per la versione da 40 mm) o da 1,5 pollici con risoluzione 480 x 480 (per la versione da 44 mm) e il SoC Exynos W1000 sviluppato internamente, con 5 core e processo produttivo a 3 nm, affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna. Offre connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC e GPS a doppia frequenza e una vasta gamma di sensori, capeggiati da quello BioActive, che utilizza un unico chip per la gestione di più sensori; ci sono anche sensore per la temperatura, accelerometro, giroscopio, barometro, sensore geomagnetico e per la luminosità. La batteria è da 300 mAh sul modello da 40 mm, con supporto alla ricarica rapida wireless (WPC).

Lo smartwatch offre Wear OS 5 e One UI 6 Watch ed è compatibile con smartphone dotati di almeno Android 11, 1,5 GB di RAM e Google Play Services (per l’attivazione), anche se per le funzionalità complete sarebbe preferibile abbinarlo a un Samsung Galaxy con Galaxy AI.

Samsung Galaxy Watch7 ha esordito la scorsa estate al prezzo consigliato di partenza di 319 euro (40 mm, Bluetooth), ma in queste ore potete approfittare di uno sconto di Amazon per portarvelo a casa a 100 euro di meno: bastano 219 euro per acquistare la colorazione Green. Aggiungendo 30 euro potete avere la variante da 44 mm (249 euro invece di 349), sempre Bluetooth, mentre se volete la connettività LTE potete optare per le varianti corrispondenti, in sconto sia nella versione da 40 mm sia in quella da 44 mm: in questi casi le cifre salgono a rispettivamente 259,93 euro (Green) e 329 euro (Green e Silver). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre state puntando a qualcosa di diverso, ma sempre con Wear OS, proseguite la lettura.

C’è anche Google Pixel Watch 2 a metà prezzo

Su Amazon è in offerta a minimi storici un altro modello: si tratta come anticipato di Google Pixel Watch 2, penultima generazione della casa di Mountain View. Lo smartwatch propone uno schermo AMOLED da 320 ppi con luminosità fino a 1000 nit protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5 (custom 3D) e cassa da 41 mm.

Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, affiancato dal co-processore Cortex M33, da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna. Lato connettività troviamo naturalmente Bluetooth 5.0 per il collegamento allo smartphone, ma anche Wi-Fi, GPS per il tracciamento dell’attività fisica e NFC per i pagamenti in mobilità con Google Pay. Non mancano poi certificazione IP68 (fondamentale per lo sport), microfono e speaker per chiamate (e non solo) e una serie completa di sensori pensati per il monitoraggio dell’attività fisica e del benessere: tra le funzionalità abbiamo conteggio dei passi, monitoraggio del sonno, dello stress, della frequenza cardiaca (con ECG), del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e non solo.

Google Pixel Watch 2 è uscito al prezzo consigliato di 399 euro: una cifra che non ha soddisfatto tanti potenziali acquirenti, ma che ora può essere “superata” grazie all’offerta Amazon. Lo smartwatch è infatti disponibile a 199,99 euro nelle colorazioni Nero, Grigio Creta e Grigio Verde, con uno sconto del 50%. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui di seguito. In caso di indecisioni, potete consultare la nostra recensione in fondo.