Giornata di offerte niente male su Amazon: dopo aver dato un’occhiata a un paio di cuffie true wireless con più del 70% di sconto, possiamo volgere lo sguardo a un bel tris di smartwatch proposto in offerta sul sito, in tutti e tre i casi al minimo storico. Stiamo parlando di Amazfit Cheetah Square, Amazfit Cheetah Round e Amazfit Cheetah Pro (in ordine crescente di prezzo): vediamo come approfittare subito degli sconti.

La serie Amazfit Cheetah è in offerta su Amazon al minimo storico

Amazfit Cheetah Round, Cheetah Square e Cheetah Pro sono arrivati in Italia ormai da un po’, ma risultano tuttora perfettamente attuali per chi desidera un prodotto adatto soprattutto all’attività fisica. Come il nome suggerisce, Cheetah Pro è il modello più costoso: votato allo sport e alla corsa, mette a disposizione un cinturino in nylon con cintura in velcro, più adatto per affrontare il sudore e per evitare qualche irritazione sulla pelle (che può verificarsi con cinturini in silicone o fluoroelastomero).

I punti di forza dei tre smartwatch Amazfit risiedono nella funzione AI Coaching pensata per la corsa, in grado di unire la precisione della connettività GPS alla guida personalizzata degli allenamenti, che accompagna i corridori verso i loro obiettivi. Zepp Coach può sfruttare la potenza dell’IA per fornire piani di corsa personalizzati, generati in base al livello attuale, alla data, alla distanza e agli obiettivi.

Tra le funzioni offerte dagli Amazfit Cheetah abbiamo anche il monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno del sangue (SpO2) con sensore BioTracker PPG, del sonno, dello stress, il tracciamento VO2 Max, la modalità Corsa su pista con un algoritmo pensato per correggere la traiettoria, il supporto a più di 150 modalità sportive, con modalità dedicate a corsa all’aperto, tapis roulant, triathlon e non solo. La maggior parte delle funzionalità sono accessibili su tutti e tre i modelli della gamma.

Tra i tre smartwatch cambiano un po’ i display, di forma rotonda su Cheetah Pro e Cheetah Pro Round (come suggerisce il nome), e di forma quadrata (con angoli smussati) su Cheetah Square: troviamo pannelli AMOLED da rispettivamente 1,45 pollici, 1,39 pollici e 1,75 pollici (con risoluzioni simili). Le altre differenze risiedono in alcuni materiali (polimero rinforzato sul Round, lega di alluminio sullo Square e lega di titanio sul Pro), nella durata della batteria (fino a 8 giorni su Square e fino a 14 giorni sugli altri due) e nella possibilità di effettuare le chiamate attraverso il Bluetooth (solo sul Pro).

Come anticipato, tutti e tre gli smartwatch sono disponibili in offerta su Amazon al loro minimo storico. Amazfit Cheetah Square e Cheetah Round sono stati lanciati al prezzo consigliato di 189,90 euro, e sono acquistabili a praticamente metà prezzo: il primo è proposto a 94,89 euro, il secondo a 99,90 euro. Se volete di più potete optare per Amazfit Cheetah Pro, lanciato al prezzo consigliato di 249,99 euro e disponibile in promozione a 170,89 euro.

In tutti e tre i casi parliamo di prodotti venduti e spediti da Amazon, con consegna rapida (anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati non vi resta che seguire uno dei link qui in basso: per eventuali dubbi potete consultare la nostra recensione in fondo.