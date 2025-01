Google sta distribuendo un nuovo aggiornamento per le sue più recenti cuffie true wireless: le Google Pixel Buds Pro 2 stanno accogliendo il primo update dopo quello ricevuto ormai mesi fa nei giorni di lancio. Vediamo quale versione è in arrivo e quali sono le novità.

Novità aggiornamento Google Pixel Buds Pro 2

Le Google Pixel Buds Pro 2 sono state presentate la scorsa estate durante l’evento del 13 agosto che ha visto protagonisti anche gli smartphone Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 9 Pro Fold e lo smartwatch Google Pixel Watch 3. Hanno esordito sul mercato le settimane successive, nel mese di settembre, in compagnia di un aggiornamento di lancio che ha portato il firmware alla versione 2.117.

In queste ore Google sta iniziando la distribuzione di un nuovo aggiornamento: si tratta della versione 3.144, che dovrebbe andare a risolvere alcune problematiche riscontrate in questi mesi. La casa di Mountain View non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali sulle novità, ma possiamo scoprire qualcosa attraverso il forum di supporto ufficiale. Un Product Expert ha parlato i giorni scorsi di un nuovo aggiornamento in arrivo a breve che dovrebbe risolvere almeno un paio di criticità segnalate dagli utenti: si tratterebbe dell’impossibilità di regolare il volume delle cuffie utilizzando i pulsanti dello smartphone collegato e di qualche possibile problema di disconnessione. Entrambe le questioni potrebbero aver colpito solo una piccola parte dei possessori.

Come aggiornare Google Pixel Buds Pro 2

L’aggiornamento per le Google Pixel Buds Pro 2 è in distribuzione, ma potrebbe volerci ancora qualche giorno per vederlo qui da noi. Per verificare l’arrivo di novità potete recarvi in “Impostazioni > Bluetooth > Impostazioni Pixel Buds Pro 2 > Altre impostazioni > Aggiornamento del firmware” (sugli smartphone della serie Google Pixel), oppure potete passare dall’app Google Pixel Buds.

Basta poi seguire le istruzioni sullo schermo. Gli aggiornamenti vengono scaricati sulle cuffie all’utilizzo successivo con il dispositivo Pixel o con almeno Android 6.0 Marshmallow. Questa operazione richiede circa 10 minuti, durante i quali resta la possibilità di utilizzare le Pixel Buds. Se le cuffie e la custodia sono sufficientemente cariche, l’aggiornamento inizierà a essere installato la volta successiva che le Buds saranno inserite nella custodia stessa.