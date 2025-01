Pare che il team di sviluppatori di Google stia lavorando per risolvere un problema che potrebbe rivelarsi piuttosto fastidioso per i possessori degli auricolari Google Pixel Buds Pro 2.

Quando si usano gli auricolari e si ha la necessità di ricaricarli, infatti, magari se si ha un po’ di fretta è possibile non fare attenzione a come vengono inseriti nella relativa custodia di ricarica e ciò potrebbe determinare il loro inserimento nello slot sbagliato (ossia quello di destra in quello di sinistra e viceversa), con conseguente mancato allineamento ai connettori per la ricarica.

Nel caso in cui non ci si dovesse accorgere dell’errore, il rischio è di ritrovarsi con gli auricolari completamente scarichi nel momento del bisogno.

Una comoda novità per Google Pixel Buds Pro 2 è in arrivo

Con Google Pixel Buds Pro 2 il colosso di Mountain View ha implementato una nuova comoda funzionalità, ossia un altoparlante nella custodia di ricarica, pensato inizialmente per essere sfruttato dal sistema Trova il mio dispositivo (in modo da ritrovare anche la custodia nel caso in cui gli auricolari si trovassero al suo interno in fase di ricarica).

Dall’analisi del codice della versione 1.0.709452546 dell’app Pixel Buds per Android sono emersi dei riferimenti ad un nuovo avviso audio che potrebbe essere emesso dalla custodia nel caso in cui gli auricolari fossero inseriti in modo errato:

<string name=”summary_bud_return_switch”>When buds are properly placed in the case</string>

<string name=”title_bud_return_switch”>Bud return</string>

L’apposito pulsante per abilitare o disabilitare tale opzione dovrebbe essere inserito nella sezione delle impostazioni relative ai suoni della custodia.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti ma, considerando che Google non ha implementato elementi di design specifici che impediscano fisicamente di riporre gli auricolari nella custodia in modo errato, saranno in tanti ad attenderla con una certa impazienza.