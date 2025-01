Torniamo ad occuparci di Google Telefono, l’app predefinita per effettuare le chiamate attraverso uno smartphone Made by Google o, sempre più spesso, attraverso uno smartphone Android.

Nelle ultime ore, il team di sviluppo di Google ha avviato il rilascio, momentaneamente ai soli beta tester in possesso di uno smartphone Pixel, di una comoda funzionalità che era stata avvistata solo pochi giorni fa, ovvero i filtri nella cronologia delle chiamate. Andiamo a scoprire come si presenta l’interfaccia, arricchita di questa novità, e come riceverla.



Google Telefono migliora la cronologia delle chiamate con i filtri

È passato pochissimo tempo dall’avvistamento dei nuovi filtri della cronologia chiamate con cui il team di sviluppo punta a migliorare l’app Google Telefono alla loro effettiva implementazione.

I filtri vengono aggiunti nella schermata della cronologia delle chiamate (la scheda “Recenti” dell’app), trovando posto nella parte alta dell’interfaccia utente (subito sotto alla casella di ricerca). Sono cinque in tutto, ecco cosa fanno:

Tutte – mostra l’intera cronologia delle chiamate.

mostra l’intera cronologia delle chiamate. Chiamate perse – mostra esclusivamente le chiamate senza risposta.

mostra esclusivamente le chiamate senza risposta. Contatti – mostra esclusivamente la cronologia delle chiamate che coinvolge i contatti salvati in rubrica.

mostra esclusivamente la cronologia delle chiamate che coinvolge i contatti salvati in rubrica. Non spam – mostra la cronologia delle chiamate “completa”, privata dei numeri etichettati come spam.

mostra la cronologia delle chiamate “completa”, privata dei numeri etichettati come spam. Spam – mostra esclusivamente le chiamate spam ricevute.

Il rollout graduale (lato server) della funzionalità è adesso iniziato per coloro che eseguono la versione beta 159.0.718038457-publicbeta-pixel2024 di Google Telefono. Non è invece chiaro se tale funzionalità sia parte di un test A/B o se, più semplicemente, il rilascio proceda molto lentamente.

Nel caso in cui sul vostro Pixel abbiate installato l’ultima versione (beta) disponibile dell’app ma non vediate la novità, potete provare a “forzare la mano”: vi basterà seguire il percorso “Impostazioni > App > Tutte le app > Telefono“, effettuare l’arresto forzato (tramite un tap su “Forza interruzione“) e svuotare la cache dell’app (tramite un tap su “Spazio di archiviazione e cache” e, ancora, su “Svuota cache”)

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile o provare la versione beta

Qualora siate interessati a provare l’app Google Telefono sul vostro smartphone Android, o nel caso in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, vi basterà cliccare sul badge sottostante ed effettuare un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui lo abbiate già installato ma sia per voi disponibile l’aggiornamento).

Nel caso in cui, invece, vogliate provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app Google Telefono, inclusa quella di cui vi abbiamo appena parlato, potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link).

Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).