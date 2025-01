Nell’era della messaggistica istantanea, dei messaggi vocali e delle videochiamate, le care e vecchie telefonate sono ancora una realtà intramontabile e uno strumento irrinunciabile, tanto nella vita privata quanto in ambito lavorativo, per questo motivo l’ultima novità in preparazione per l’app Google Telefono potrebbe rivelarsi estremamente utile: i tecnici di Mountain View stanno lavorando per implementare dei filtri nella cronologia delle chiamate.

Beninteso, anche le telefonate si sono evolute recependo i cambiamenti tecnologici in atto — basti pensare all’integrazione dell’intelligenza artificiale in Google Telefono, così come al rilevamento delle truffe in tempo reale —, tuttavia la novità di cui parliamo oggi (che pure non è ancora disponibile) è decisamente più semplice, ma andrebbe finalmente a colmare una lacuna che l’app di Google per le telefonate si porta dietro da sempre.

Chiunque di voi abbia usato almeno una volta Google Telefono, sa bene come tutta la cronologia delle chiamate (non) venga organizzata in un’unica, grande lista, all’interno della quale confluisce di tutto: le chiamate effettuate, le chiamate ricevute, quelle perse e quelle contrassegnate come spam; e il tutto viene semplicemente disposto in ordine cronologico, dall’elemento più a quello meno recente. Se da una parte si potrebbe reputare comodo avere l’intera cronologia raggruppata in un elenco unico, dall’altra la situazione inizia a diventare confusionaria nel momento in cui si abbia la necessità di ritrovare una specifica chiamata in questo enorme calderone.

Ebbene, pare proprio che i tecnici di Google ne siano ben consapevoli, tant’è che, dopo aver iniziato a mettere mano all’interfaccia utente delle chiamate, stanno progettando una soluzione al problema di cui sopra: dei filtri per la cronologia delle chiamate. Il cambiamento è stato avvistato nella versione beta 159.0.718038457-publicbeta-pixel2024 di Google Telefono e allo stato attuale non è disponibile neppure per i gli utenti del ramo beta, tuttavia possiamo già farci un’idea del loro funzionamento. Come potete vedere dagli screenshot seguenti, agli utenti verrà offerta la possibilità di visionare l’intera cronologia delle chiamate, oppure di filtrarla, limitando dunque la ricerca alle sole chiamate perse, a quelle coinvolgenti i contatti salvati o a quelle contrassegnate/non contrassegnate come spam.

Ad oggi è impossibile sapere se i filtri definitivi saranno soltanto questi, oppure se Google riterrà opportuno aggiungerne altri prima del rilascio pubblico della funzione; ad esempio, potrebbe essere utile vedere le chiamate effettuate distinte separatamente da quelle ricevute, oppure restringere la ricerca per data. Per adesso, non ci resta che continuare a monitorare la situazione in attesa di ulteriori novità.

Nel frattempo, non dimenticate di scaricare l’ultimo aggiornamento dell’app Google Telefono direttamente dal Google Play Store tramite il badge sottostante.