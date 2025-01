Gli smartphone di alcuni produttori, e soprattutto i dispositivi sviluppati dal colosso di Mountain View, hanno preinstallata l’app Google Telefono che funge non solo da dialer, ma offre agli utenti tutta una serie di ulteriori comode funzionalità. Il team di sviluppo dietro il software infatti è costantemente impegnato non solo nel suo miglioramento ma anche nell’introduzione di diverse nuove funzioni.

Negli ultimi tempi, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto l’app ricevere una modifica grafica in stile iPhone, abbiamo visto i preparativi per Halloween con una nuova Emoji audio che, in seguito, è stata resa disponibile per tutti gli utenti, o ancora come l’app sia entrata a far parte della cerchia delle estensioni di Google Gemini.

Nelle ultime ore, complice il rilascio dell’ultima versione Beta del software, la v157.0.712311883, sono emersi alcuni interessanti cambiamenti per l’interfaccia grafica dell’app; diamo un’occhiata insieme.

Google Telefono apporta alcune modifiche all’interfaccia utente

Le immagini che potete vedere poco sotto sono state condivise dai colleghi di 9to5Google e ci mostrano alcuni cambiamenti introdotti dall’azienda di Mountain View nell’app Google Telefono, la società sembra aver deciso di dare maggiore risalto alle Note di chiamata e alle Emoji audio.

Allo stato attuale, come potete notare dalla prima immagine in galleria, l’interfaccia dell’app prevede che l’utente clicchi sul pulsante “Altro” per accedere a Note di chiamata e Emoji audio; la nuova interfaccia attualmente in fase di test nel canale Beta però, mette maggiormente in evidenza le due voci grazie a due appositi pulsanti a forma di pillola.

Toccando la voce Assistente di chiamata il menù presenta all’utente l’opzione per attivare le Note di chiamata, fornendo anche una breve descrizione della funzionalità: “Trascrizioni in tempo reale e riepilogo della chiamata“. Una volta attivata, l’interfaccia utente presenta anche un comodo ed esplicito pulsante Stop.

Nonostante il nuovo pulsante dedicato, la schermata riguardante le Emoji audio non subisce modifiche di sorta al momento, presentando un’interfaccia a cui siamo già abituati. Le modifiche elencate inoltre vanno di fatto a snellire il menù Altro, che diventa un po’ più ordinato e spoglio vedendo rimuovere le due opzioni già menzionate.