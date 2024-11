Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono sempre più protagoniste nel mondo mobile e l’ultimo esempio in tale senso è quello che ci arriva da Google, che nel recente aggiornamento dell’applicazione Google Telefono ha iniziato ad introdurre un’interessante chicca.

Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è al lavoro per arricchire questa app della funzionalità AI Replies, soluzione basata su modelli linguistici di grandi dimensioni.

Cosa sappiamo delle nuova funzione IA di Google Telefono

Al momento le risposte di Contextual Call Screen consentono agli utenti di rispondere facilmente in un modo che si adatta alla situazione: per esempio, in caso di richiesta di conferma di un appuntamento, il sistema suggerirà come possibili risposte la possibilità di confermare o quella di annullare l’incontro.

Ebbene, il passo successivo dovrebbe essere rappresentato proprio da AI Replies, nuova funzionalità della quale nelle scorse ore si è occupato su X il popolare leaker AssembleDebug.

Stando a quanto è possibile apprendere dall’immagine condivisa dal leaker, Google descrive AI Replies come una funzione capace di suggerire nuove risposte intelligenti basate sull’IA in base alla risposta del chiamante di Call Screen.

In pratica, rispetto a quella che è la situazione attuale, tale novità dovrebbe funzionare in più scenari e fornire risposte migliori agli utenti (che dovranno abilitarla manualmente).

La funzione AI Replies può essere considerata un nuovo step nel percorso da tempo intrapreso da Google e volto a rendere l’intelligenza artificiale non solo sempre più utile ma anche in un certo senso “umana”, capace di sostenere una conversazione piacevole.

Al momento non si hanno informazioni su quando tale funzionalità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti di Google Telefono.