Samsung è una delle aziende tecnologiche alla costante ricerca di nuove soluzioni che possano rendere i propri prodotti sempre più moderni e competitivi e l’ultimo esempio in tal senso riguarda in particolare i dispositivi indossabili.

Questo genere di device è particolarmente apprezzato dagli utenti per i sensori di cui solitamente dispone e che sono in grado di raccogliere vari dati sullo stato fisico di chi li indossa, dal numero dei passi compiuti alle calorie bruciate, dal livello di ossigeno nel sangue alla frequenza del battito cardiaco, dalla qualità del sonno al livello di stress.

Ebbene, pare che Samsung abbia deciso di focalizzare i propri impegni sulla capacità di rilevare i dati relativi alle funzionalità di monitoraggio del sangue, che presto potrebbero arricchirsi della possibilità di calcolare in modo non invasivo la glicemia.

Samsung prova a rivoluzionare il settore dei dispositivi indossabili

Le persone affette da diabete misurano i loro livelli di glucosio nel sangue da decenni e la tecnologia in questo specifico settore è migliorata notevolmente, divenendo anche molto più accessibile. L’interesse per questo dato è così andato crescendo, essendo numerosi gli utenti desiderosi di sfruttare i dati sul livello di glucosio nel sangue per prendere decisioni più consapevoli in materia di nutrizione e salute.

Samsung da diversi anni ha reso noto di essere al lavoro su una soluzione non invasiva che possa consentire agli utenti di avere le informazioni sul livello di glucosio nel sangue e nelle scorse ore, in occasione di un forum di Samsung Health, il Vice Presidente Hon Pak ha confermato che l’azienda ha compiuto notevoli progressi su un sistema ottico non invasivo di monitoraggio continuo del glucosio.

Pur non sbilanciandosi su quando tale soluzione sarà effettivamente lanciata, Hon Pak ha comunque dichiarato che sembra avere le carte in regola per divenire una funzionalità rivoluzionaria.

A questo punto resta da capire se Samsung riuscirà a implementarla già nella serie Samsung Galaxy Watch8.