Dal sito ufficiale di supporto di Google arrivano alcuni interessanti dettagli per i possessori di Google Pixel 4a, smartphone per il quale il colosso di Mountain View ha riscontrato dei problemi relativi alla sua batteria.

In particolare, Google ha stabilito che alcuni modelli hanno la necessità di un apposito update software per migliorare la stabilità delle prestazioni della batteria e a partire da domani verrà implementato un aggiornamento automatico ad Android 13.

Google Pixel 4a e i problemi della batteria

Stando a quanto viene spiegato dal colosso statunitense, per i Google Pixel 4a interessati dal problema l’aggiornamento in questione andrà a ridurre la capacità della batteria disponibile e ciò ovviamente avrà una sua influenza sulle prestazioni di ricarica.

In particolare, l’aggiornamento che verrà rilasciato domani include nuove funzionalità di gestione della batteria per migliorarne la stabilità delle prestazioni e, pertanto, la batteria potrebbe durare meno tra una ricarica e l’altra. Inoltre, i dispositivi interessati dal problema potrebbero andare incontro ad una riduzione delle prestazioni di ricarica o visualizzare in modo diverso la capacità della batteria nell’indicatore del livello batteria.

Il team di Google ci tiene a precisare che l’aggiornamento software non influisce su altri modelli, come ad esempio Google Pixel 4a (5G).

Il colosso statunitense è consapevole di peggiorare l’esperienza complessiva di utilizzo dei modelli interessati dal problema e, proprio per tale motivo, i rispettivi utenti avranno il diritto a ricevere una compensazione.

È possibile scoprire se il proprio Google Pixel 4a rientra tra quelli per i quali è prevista una compensazione seguendo questo link. Le opzioni a disposizione degli utenti nei Paesi nei quali non è prevista la sostituzione gratuita della batteria (come l’Italia) sono le seguenti:

il pagamento di 50 dollari (o l’equivalente in valuta locale)

un codice sconto per hardware Google di 100 dollari (o l’equivalente in valuta locale) applicabile all’acquisto di un altro smartphone Pixel sul Google Store

Google ricorda che gli utenti avranno un anno di tempo a partire dalla prima release del software (ossia dall’8 gennaio 2025) per registrarsi e scegliere una delle opzioni di compensazione, aggiungendo che dopo l’8 gennaio 2026 queste opzioni di compensazione non saranno più disponibili.

Infine, Google ci tiene a rassicurare tutti gli utenti Google Pixel 4a, che potranno continuare ad usare lo smartphone come prima, precisando che per i modelli interessati dal problema dopo l’aggiornamento la stabilità delle prestazioni della batteria migliorerà, anche se la sua capacità verrà ridotta (cosa che potrebbe influire sulla durata) mentre per gli altri non vi sarà alcun cambiamento.