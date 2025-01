È risaputo che OnePlus e OPPO viaggino su binari quasi paralleli, come confermano le loro strategie di sviluppo e di mercato. Quest’oggi torniamo a parlare di OnePlus 13 Mini, un dispositivo che dovrebbe condividere molte similitudini con un nuovo smartphone in sviluppo presso OPPO.

Da tempo si discute della possibile presentazione, tra gli altri, di due nuovi dispositivi di OPPO, il Find X8 Ultra e il Find X8 Mini. Se diamo uno sguardo al passato, è evidente che lo smartphone compatto della gamma arriverà sul mercato internazionale sotto forma di OnePlus 13 Mini, dispositivo che andrà a chiudere la famiglia di OnePlus 13, lanciato da poco anche sul mercato italiano in compagnia di OnePlus 13R.

Di OnePlus 13 Mini abbiamo già parlato già qualche giorno fa, quando il leaker Digital Chat Station aveva condiviso le presunte specifiche tecniche. Quest’oggi lo smartphone torna a far parlare di sé grazie a nuove indiscrezioni lanciate dall’insider Smart Pikachu, che va a confermare alcuni dei dettagli tecnici dello smartphone e il suo periodo di lancio.

OnePlus 13 Mini potrebbe arrivare tra qualche mese

Secondo il leaker, OnePlus 13 Mini sarà un dispositivo di fascia alta caratterizzato da un display AMOLED da 6,3 pollici con tecnologia LTPO e risoluzione 1,5K, con cornici sottili su tutti e quattro i lati. Il corpo dello smartphone dovrebbe essere costituito da bordi in alluminio e retro in vetro, mentre il cuore pulsante dell’hardware dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

È proprio il SoC la principale differenza con il Find X8 Mini, che secondo le indiscrezioni si affiderà al chip Dimensity 9400 di MediaTek. Sul fronte fotografico la configurazione dovrebbe essere invece sostanzialmente la stessa, con un sensore principale da 50 megapixel Sony IMX906, una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e un teleobiettivo zoom 3x periscopico da 50 megapixel.

Il leaker si sbilancia anche sulla presenza della ricarica wireless, anche se non ha rilasciato informazioni circa la capacità della batteria di OnePlus 13 Mini. Anche il resto delle specifiche tecniche restano ancora un mistero, ma sicuramente ne capiremo di più con il lancio del suo fratello Find X8 Mini.

Il dispositivo di OPPO è previsto per il mese di marzo, mentre OnePlus 13 Mini dovrebbe debuttare in Cina nel secondo trimestre del 2025. Per il lancio internazionale dovremo probabilmente pazientare qualche mese in più.