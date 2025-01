Il team di sviluppatori di HONOR ha dato il via al rilascio per tanti smartphone dell’azienda dell’aggiornamento che porta con sé MagicOS 9, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di questo popolare brand.

Presentata ufficialmente lo scorso ottobre, MagicOS 9 è basata su Android 15 ed è stata realizzata con l’intelligenza artificiale al suo centro, con l’obiettivo di consentire ai dispositivi di “comprendere” gli utenti e offrire loro interazioni più contestuali e smart (ciò anche grazie al Modello linguistico di grandi dimensioni MagicLM).

HONOR aggiorna tanti smartphone a MagicOS 9

Nelle scorse ore in Cina è stato avviato il rilascio di MagicOS 9.0 (la versione chiamata New Year Edition) per ben 15 smartphone. Questo è l’elenco completo:

HONOR Magic7

HONOR Magic7 Pro

HONOR Magic7 RSR Porsche Design

HONOR Magic6

HONOR Magic6 Pro

HONOR Magic6 Ultimate

HONOR Magic6 RSR Porsche Design

HONOR Magic5

HONOR Magic5 Pro

HONOR Magic5 Ultimate

HONOR 300

HONOR 300 Pro

HONOR 300 Ultra

HONOR 200

HONOR 200 Pro

Dato che tra due settimane si festeggerà il Capodanno cinese, l’aggiornamento in questione introduce alcune funzionalità dedicate all’evento, come filtri per la fotocamera e temi per l’interfaccia di sistema.

Tra le altre novità vi sono il riconoscimento facciale nelle app parallele, l’ottimizzazione del display per l’uso su veicoli in movimento per prevenire la cinetosi e l’ottimizzazione della fotocamera con teleobiettivo degli smartphone della serie HONOR Magic6.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di HONOR per scoprire quando questo aggiornamento sarà rilasciato anche a livello globale e quali saranno i primi modelli a riceverlo.

Ricordiamo che proprio in questi giorni è arrivato anche in Italia il nuovo smartphone di punta di HONOR, ossia HONOR Magic7 Pro, disponibile in promozione ad un prezzo speciale fino al 31 gennaio (per ulteriori informazioni vi rimandiamo all’articolo dedicato).