A circa un mese di distanza dalla presentazione di MagicOS 9.0, HONOR annuncia ufficialmente il suo piano di aggiornamento e di distribuzione del nuovo sistema operativo in versione globale: la release basata su Android 15 e potenziata dall’intelligenza artificiale si farà vedere a partire da HONOR Magic V3. Scopriamo insieme le informazioni condivise dal produttore cinese.

Le novità smart di MagicOS 9.0 di HONOR

HONOR ha svelato MagicOS 9.0 lo scorso 23 ottobre in Cina, e all’inizio di questo mese ha annunciato la beta pubblica con partenza fissata per lo scorso 13 novembre. Quest’oggi il produttore ha annunciato il suo piano di distribuzione per la versione globale (pur senza entrare troppo nei dettagli per quanto riguarda le date) e ha spiegato alcune delle novità chiave integrate.

Come stiamo iniziando a scoprire in queste settimane, il nuovo sistema operativo basato su Android 15 introduce diversi miglioramenti a strumenti come Magic Portal e Magic Capsule. Magic Portal risulta ancora più smart e versatile, e consente l’accesso diversificato ai servizi preferiti: basta cerchiare un oggetto per attivare il riconoscimento di testo e immagini, per un accesso immediato alle funzionalità avanzate; Magic Capsule amplia il supporto a una varietà di scenari di utilizzo quotidiano, andando a semplificare ulteriormente le attività dell’utente.

In più, la Galleria AI migliorata integra la funzione AI Eraser, che come il nome suggerisce permette di rimuovere oggetti indesiderati da una foto con un rapido tocco. A bordo di MagicOS 9.0 c’è poi HONOR AI Notes, che include ora la funzione AI Meetings: quest’ultima può registrare automaticamente l’audio delle riunioni per poi generare un riassunto; per la comunicazione entra in gioco AI Translate, che offre traduzioni in tempo reale e diverse modalità di interazione.

E per quanto riguarda l’aspetto estetico e la personalizzazione? Con MagicOS 9.0 troviamo nuove opzioni grazie alla suite Magic Personalization: con funzioni come Versatile Desktop, Magic Lock Screen e AI Digital Style è possibile configurare il dispositivo in base alle proprie preferenze, così da esprimere al massimo il proprio stile.

Quando arriverà l’aggiornamento a MagicOS 9.0

La versione ufficiale di MagicOS 9.0 sarà lanciata in Europa a partire da dicembre 2024, iniziando dal pieghevole HONOR Magic V3. Altri dispositivi, tra cui HONOR Magic6 Pro, HONOR Magic6 RSR, HONOR Magic V2 e HONOR Magic V2 RSR, sono già partiti con il programma beta. La distribuzione globale dell’Android 15 di HONOR sarà progressiva e continuerà nei prossimi mesi: continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sullo sviluppo e sul rollout per i vari modelli.