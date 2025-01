Dopo HONOR Magic7 Pro, il produttore cinese annuncia l’arrivo globale di un ulteriore modello di punta, in partnership con Porsche Design: si tratta di PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR, che segna la terza collaborazione tra il marchio tecnologico e l’esclusivo marchio di lifestyle (dopo PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR e PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR). Scopriamo insieme il nuovo smartphone, che abbiamo iniziato a conoscere il mese scorso con il lancio cinese.

PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR arriva anche in Italia

HONOR Magic7 Pro ha esordito in Italia proprio ieri con una generosa offerta lancio, ma il produttore ha in serbo un’altra novità. PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR fonde un design ispirato alle auto sportive di alta gamma con la tecnologia all’avanguardia, anche integrando l’intelligenza artificiale senza soluzione di continuità nell’esperienza utente. “Questa partnership continua a rafforzarsi“, ha affermato George Zhao, CEO di HONOR. “L’unione di un marchio di smartphone all’avanguardia come HONOR all’azienda di auto sportive più famosa al mondo ci permette di creare un dispositivo mozzafiato ricco di nuove tecnologie“.

Ispirandosi alla filosofia di Ferdinand Alexander Porsche di semplicità e raffinatezza, il nuovo smartphone Android incorpora il modulo fotografico di HONOR Magic7, integrando al contempo il più recente design ispirato alle auto sportive, per quella che viene definita come una celebrazione di dinamica ed eleganza superiori. Il design è caratterizzato da una cresta centrale che ricorda le linee slanciate del cofano di molte auto sportive Porsche, e che migliora sia l’aspetto visivo sia l’ergonomia, garantendo una presa più comoda e sicura.

L’estetica aerodinamica della Taycan Turbo S è perfettamente integrata, e la disposizione simmetrica delle quattro unità di imaging (3 fotocamere e 1 elemento grafico) ricorda i fari delle auto sportive, con una protezione garantita da un vetro 3D che riprende le curve dei parabrezza Porsche. Lo smartphone viene proposto in due colorazioni Original Porsche: abbiamo la più “classica” versione Agate Grey affiancata alla tonalità viola Provence.

A livello di specifiche tecniche, HONOR Magic7 RSR risulta molto simile al fratello Magic7 Pro: troviamo un ampio display OLED LTPO da 6,8 pollici (con Natural Light HONOR AI Eye Comfort, TÜV Rheinland Full Care Display 4.0, TÜV Rheinland Circular Polarization e TÜV Rheinland Flicker-Free), il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite (affiancato qui da 16 o 24 GB di RAM e da 512 GB o 1 TB di memoria interna) e l’AI HONOR Image Engine, il primo sistema di imaging mobile del settore con funzionalità on-device e cloud per grandi modelli. Grazie all’intelligenza artificiale, il dispositivo presenta una serie di strumenti fotografici avanzati, come Ritratto, Super Zoom per la cattura di scenari, Modalità palcoscenico, Cattura con rilevamento del movimento e Super raffica HD.

La tripla fotocamera posteriore è composta da una fotocamera principale Super Dynamic Falcon da 50 MP, da un teleobiettivo ultrasensibile da 200 MP e da una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP. Il sistema di messa a fuoco automatica LiDAR Matrix, dotato di una matrice di 1200 punti LiDAR, migliora la precisione della messa a fuoco, la velocità e il raggio di inseguimento.

Contrariamente a Magic7 Pro (che da noi è sceso a 5270 mAh), PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR mantiene la batteria della versione proposta in Cina: a bordo trova posto un’unità al silicio-carbonio da 5850 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 100 W e con la ricarica rapida wireless da 80 W.

Specifiche tecniche di PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR: display LTPO OLED da 6,8 pollici a risoluzione 2800 x 1280 pixel con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite

16 o 24 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5850 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W e wireless da 80 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Previous Next Fullscreen

Lo smartphone arriva sul mercato con Android 15 e MagicOS 9.0, un sistema operativo personalizzato grazie all’intelligenza artificiale. Come il fratello Magic7 Pro, può contare su funzioni come Magic Portal, con cui gli utenti possono accedere facilmente a informazioni e servizi essenziali attraverso la funzione potenziata Portal to anywhere. Vanta una migliore comprensione semantica e può fornire raccomandazioni più precise: in più, gli utenti possono cerchiare gli oggetti per consentire al sistema la comprensione immediata di testi e immagini e accedere rapidamente ai servizi desiderati.

A bordo anche HONOR AI Deepfake Detection per scovare i deepfake all’interno delle videochiamate, ma anche HONOR Notes con trascrizione in tempo reale, AI Summary, AI Minutes e AI Format (per aumentare l’efficienza durante le riunioni), oltre ad AI Eraser e AI Cutout per l’editing fotografico (con la rimozione di elementi di disturbo). Risulta preinstallata l’app Google Gemini, che può sfruttare l’assistente AI in tantissimi ambiti.

Lo smartphone realizzato in collaborazione con Porsche Design presenta un’interfaccia utente unica con elementi ispirati alle auto sportive, e include nella confezione una speciale custodia premium.

Prezzo e uscita di PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR in Italia

Arriviamo alle note “dolenti”, perché, come avrete immaginato, tutto questo avrà un prezzo piuttosto consistente. PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 21 febbraio 2025 al prezzo consigliato di partenza di 1799 euro. Se siete interessati, sappiate che potrete trovarlo sia sul sito ufficiale di HONOR sia presso i negozi Porsche Design.