Per l’atteso HONOR Magic7 Pro è finalmente arrivato il momento del debutto a livello globale, e quindi in Italia. Il nuovo smartphone Android è stato presentato in Cina alla fine di ottobre 2024 insieme a HONOR Magic7, e a distanza di qualche mese sbarca anche nel nostro Paese (da solo, almeno per ora): scopriamo insieme il flagship più da vicino, insieme al prezzo consigliato e all’offerta di lancio.

HONOR Magic7 Pro è ufficiale in versione globale, con qualche differenza

HONOR Magic7 Pro vuole ridefinire l’eccellenza negli smartphone di fascia premium e offre un’esperienza d’uso potenziata dall’intelligenza artificiale, migliorate capacità fotografiche, una batteria capiente e rivoluzionarie tecnologie del display. Tutto questo senza contare le novità portate da MagicOS 9.0 basato su Android 15.

Il nuovo smartphone Android è dotato di un ampio display Natural Light HONOR AI Eye Comfort, sviluppato per migliorare il comfort visivo e per riprodurre fedelmente i colori; il pannello OLED LTPO ha una diagonale da 6,8 pollici, offre una frequenza di aggiornamento variabile (da 1 a 120 Hz), una luminosità di picco di 5000 nit e un PWM Dimming di 4320 Hz; porta con sé le certificazioni TÜV Rheinland Full Care Display 4.0, TÜV Rheinland Circular Polarization e TÜV Rheinland Flicker-Free, e include caratteristiche come il Circular Polarized Display.

Il cuore di HONOR Magic7 Pro è il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Rispetto alla versione proposta in Cina, abbiamo però un cambiamento importante a livello di batteria: in questo caso ne abbiamo una da 5270 mAh (e non da 5850 mAh), sempre compatibile con la ricarica rapida cablata SuperCharge da 100 W e con la ricarica rapida wireless da 80 W; è compito del chip HONOR E2 gestire al meglio l’energia e monitorare lo stato di salute della batteria al silicio-carbonio (di terza generazione): la tecnologia consente ingombri più contenuti a parità di capacità e fornisce un’alimentazione affidabile anche a basse temperature.

Lo smartphone propone un sistema di fotocamere AI Falcon che comprende la fotocamera principale Super Dynamic Falcon da 50 MP (con OIS), affiancata a un teleobiettivo da 200 MP e da una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP (con sensore da 1/1,4″). L’avanzato sensore Super Dynamic da 1/1,3″ consente di catturare immagini con una maggiore luminosità e ancora più dettagli. Con il motore AI HONOR Imagine Engine, il nuovo flagship include diverse funzionalità di intelligenza artificiale, come le modalità Harcourt Portrait, AI Super Zoom, AI Enhanced Portrait, Stage Mode, AI Motion Sensing Capture e HD Super Burst.

Quest’ultima permette di “congelare” le sequenze d’azione ad alta velocità a 10 fps, mentre per i ritratti ci sono AI Enhanced Portrait e Ritratto Harcourt: la prima offre ritratti da 1x a 6x con effetti bokeh migliorati, mentre la seconda valorizza i sofisticati dettagli di luci e ombre sul viso. Con AI Super Zoom si può sfruttare una lunghezza focale da 30x a 100x con risoluzione potenziata dall’IA. Frontalmente trova posto una fotocamera con sensore da 50 MP.

Curato anche il comparto audio, con altoparlanti stereo con ampia cavità sonora integrata e audio spaziale, per bassi profondi e un’esperienza sonora più coinvolgente. Grazie alla tecnologia AI Dual-way Noise Reduction, la comunicazione diventa più chiara in qualsiasi ambiente attraverso la riduzione dei “disturbi”.

Specifiche tecniche di HONOR Magic7 Pro: display OLED LTPO da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5270 mAh con ricarica cablata da 100 W e ricarica wireless da 80 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

HONOR Magic7 Pro è caratterizzato da un elegante modulo fotografico a supercerchio e da un design simmetrico. Viene proposto da noi nelle colorazioni Lunar Shadow Grey, Breeze Blue e Black, con HONOR NanoCrystal Shield per una resistenza alle cadute dieci volte superiore rispetto a quella di un normale vetro. La più particolare è la variante Lunar Shadow Grey, ispirata ai film di fantascienza e che mette in contrasto il grigio freddo della superficie lunare con l’ombra della notte: secondo le parole del produttore, questa versione riflette il desiderio dell’uomo di esplorare le stelle e il coraggio di avventurarsi verso l’ignoto. A disposizione anche le certificazioni IP68 e IP69 per la resistenza ad acqua e polvere. Frontalmente offre un vetro leggermente curvo sui quattro lati, con bordi sottili: lo schermo viene interrotto solo dalla “pillola”, che integra la fotocamera anteriore e il sensore per il riconoscimento facciale 3D.

Lo smartphone arriva con Android 15 e MagicOS 9.0, che viene definito dal produttore come il primo sistema operativo AI personalizzato per tutti gli scenari e progettato per trasformare la routine quotidiana degli utenti. Tra le funzionalità possiamo citare Magic Portal, con cui gli utenti possono accedere facilmente a informazioni e servizi essenziali attraverso la funzione potenziata Portal to anywhere. La funzione vanta una migliore comprensione semantica e può fornire raccomandazioni più precise: in più, gli utenti possono cerchiare gli oggetti per consentire al sistema la comprensione immediata di testi e immagini e accedere rapidamente ai servizi desiderati.

Con HONOR AI Deepfake Detection è possibile analizzare potenziali videochiamate sospette e scovare i deepfake, ma non mancano ulteriori funzionalità di intelligenza artificiale per la produttività: troviamo HONOR Notes con trascrizione in tempo reale, AI Summary, AI Minutes e AI Format (per aumentare l’efficienza durante le riunioni), oltre ad AI Eraser e AI Cutout per l’editing fotografico (con la rimozione di elementi di disturbo). A bordo è preinstallata l’app Google Gemini, che può sfruttare l’assistente AI in tantissimi ambiti.

Prezzo e uscita in Italia di HONOR Magic7 Pro

HONOR Magic7 Pro è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi stesso al prezzo consigliato di 1299,90 euro. Da oggi, 15 gennaio 2025, fino al 31 gennaio, è possibile sfruttare un’offerta di lancio per acquistarlo online in sconto: è infatti disponibile uno speciale coupon da 300 euro (ATUTTO7P300), da digitare direttamente nel campo dedicato sullo shop online di HONOR. Con l’acquisto sul sito ufficiale sono previsti tre omaggi: una cover HONOR Magic7 Pro PU Case, il caricabatterie HONOR SuperCharge Power Adapter GaN Slim (100 W) e il servizio “180 giorni di sostituzione senza riparazione” (che sostituisce gratuitamente lo smartphone invece di ripararlo in caso di guasti). Attraverso il programma HONOR Trade-In si può ottenere uno sconto extra di 100 euro, anche senza spedire il vecchio dispositivo (“come ringraziamento per aver supportato la nostra nuova funzione“, si legge sul sito). Nei negozi fisici autorizzati è invece disponibile in offerta lancio con un bonus trade-in da 200 euro.