HONOR torna a far parlare di sé e lo fa con un annuncio che sicuramente non passerà inosservato tra gli appassionati di smartphone Android. A distanza di un mese esatto dalla immissione sui mercati internazionali, nella giornata di oggi il produttore ha deciso di rendere ufficiale anche in Italia HONOR Magic 6 RSR Porsche Design, il nuovo top di gamma nato dall’ormai collaudata collaborazione tra il brand cinese e il prestigioso marchio automobilistico tedesco.

Proprio come accaduto qualche mese fa con HONOR Magic V2 RSR, anche in questo caso HONOR ha voluto dare vita a un prodotto unico, in grado di combinare prestazioni da vero flagship con un design ricercato ed esclusivo. Il risultato è uno smartphone che non può passare inosservato.

HONOR Magic 6 RSR Porsche Design è finalmente ufficiale anche in Italia

Design audace ed elegante, ispirato alle auto Porsche

Partiamo proprio dall’elemento che più salta all’occhio, ovvero il design. HONOR Magic 6 RSR Porsche Design racchiude in sé tutta l’essenza del DNA Porsche. Le linee sono pulite e simmetriche, con un look audace e dinamico che richiama il mondo degli sport motoristici.

La back cover è realizzata in titanio, un materiale largamente utilizzato nel motorsport per la sua leggerezza e resistenza. Non manca poi il tipico logo Porsche Design.

Previous Next Fullscreen

Grande cura è stata riposta anche nella scelta delle colorazioni: Agate Grey riprende il grigio iconico della Porsche 911, mentre Frozen Berry è una particolare sfumatura di rosa cangiante, originariamente sviluppata per la Porsche Taycan, la prima auto sportiva 100% elettrica del brand.

HONOR ha dotato questo device dell’esclusiva tecnologia HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield, che garantisce una resistenza ai graffi superiore sia sul display che sulla back cover. Quest’ultima in particolare vanta una resistenza agli urti migliorata di ben 10 volte, per non temere le cadute accidentali che possono verificarsi naturalmente durante l’utilizzo quotidiano.

Snapdragon 8 Gen 3 e AI: le prestazioni sono da vero top di gamma

Passando alle specifiche tecniche, HONOR Magic 6 RSR Porsche Design si conferma un vero top di gamma. Il cuore pulsante è lo Snapdragon 8 Gen 3, l’ultimo e più potente chipset di Qualcomm, in grado di garantire prestazioni eccezionali in qualsiasi contesto di utilizzo.

Il SoC è affiancato da ben 24 GB di RAM e da un generosa memoria interna di tipo UFS 5.0 da 1 TB, per avere tutto lo spazio necessario per app, giochi, foto e video.

Il display è un pannello OLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate adattivo fino a 120Hz e una luminosità di picco di ben 5.000 nit. Non manca il supporto alla tecnologia PWM a 4.320Hz per una visione sempre confortevole (trovate il nostro approfondimento su cos’è e come funziona il PWM Dimming ad alta frequenza a questo indirizzo). Il pannello è protetto dal Gorilla Glass Victus, per la massima resistenza ai graffi e agli urti.

Lato software, troviamo la più recente versione dell’interfaccia grafica proprietaria, la MagicOS 8.0, basata su Android 14, che introduce alcune interessanti novità basate sull’intelligenza artificiale. Tra queste, spicca Magic Portal per un’interazione uomo-macchina ancora più avanzata e MagicRing per una interconnessione tra device aggiornata e migliorata.

Interessanti anche le innovazioni sul fronte della batteria, dove HONOR ha attinto dal know-how maturato nel settore nel corso di questi anni. L’unità da 5.600 mAh supporta la ricarica rapida cablata a 80 W e quella wireless a 66 W, oltre alla possibilità di ricaricare altri dispositivi in modalità inversa.

Nessuna rinuncia anche per quanto riguarda il comparto fotografico

Anche il comparto fotografico dell’HONOR Magic 6 RSR Porsche Design non delude le aspettative. Sul retro troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel (f/1.4-2.0) con OIS, affiancato da una periscopica da ben 180 megapixel (f/2.6) anch’essa stabilizzata e da un ultra-grandangolo da 50 megapixel (f/2.0) con autofocus. Non manca un sensore Lidar per una messa a fuoco ancora più precisa.

I sensori HDR di ultima generazione, abbinati a sofisticati algoritmi di elaborazione, consentono di immortalare con estrema precisione anche soggetti in rapido movimento o distanti, per scatti e video di altissima qualità in ogni condizione.

La fotocamera anteriore è da 50 megapixel (f/2.0) ed è affiancata da un sensore di profondità 3D per selfie perfetti e un riconoscimento facciale avanzato.

Completano la dotazione il supporto dual SIM 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’NFC, l’infrarossi, il jack audio, il GPS e la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. Presenti anche gli speaker stereo con supporto DTS:X Ultra.

Scheda tecnica di HONOR Magic 6 RSR Porsche Design

Qualora vogliate una panoramica completa di tutte le specifiche tecniche del dispositivo in questione, di seguito trovate la lista di tutte le caratteristiche dello smartphone creato in collaborazione con Porsche Design.

Scheda tecnica Display: OLED LTPO 6,8″ FHD+ 19,69:9, refresh rate adattivo 1-120 Hz, PWM a 4.320Hz, 453 PPI, 5.000 nit di picco

OLED LTPO 6,8″ FHD+ 19,69:9, refresh rate adattivo 1-120 Hz, PWM a 4.320Hz, 453 PPI, 5.000 nit di picco SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Memoria: 24 GB di RAM 1 TB di memoria interna (non espandibile)

Sistema operativo: MagicOS 8.0 basato su Android 14

MagicOS 8.0 basato su Android 14 Sicurezza: sblocco con impronte digitali e riconoscimento facciale 3D

sblocco con impronte digitali e riconoscimento facciale 3D Dual SIM: sì

sì Connettività: 5G,, WiFi 7, Bluetooth 5.3, IR, NFC, USB-C, GPS

5G,, WiFi 7, Bluetooth 5.3, IR, NFC, USB-C, GPS Audio: DTS:X Ultra

DTS:X Ultra Resistenza: certificazione IP68

certificazione IP68 Fotocamere: anteriori: 50 megapixel, f/2,0 sensore di profondità 3D posteriori: Fotocamera principale da 50 megapixel, f/1,4-2,0 con OIS Fotocamera periscopica da 180 megapixel, f/2,6, OIS Fotocamera ultra grandangolare 50 megapixel, f/2,0 con Auto Focus messa a fuoco Lidar

Batteria: 5.600 mAh, ricarica cablata a 80W, ricarica wireless a 66W, ricarica inversa

5.600 mAh, ricarica cablata a 80W, ricarica wireless a 66W, ricarica inversa Dimensioni: 162,5 x 75,8 x 8,9 mm

162,5 x 75,8 x 8,9 mm Peso: 227 grammi

Prezzi e disponibilità di HONOR Magic 6 RSR Porsche Design

HONOR Magic 6 RSR Porsche Design è disponibile da oggi sul sito ufficiale del produttore al prezzo di 1899,90 euro, al momento nella sola colorazione Agate Grey. Un prezzo importante, giustificato però da specifiche top, un design unico e l’esclusività data dalla collaborazione tra due brand iconici come HONOR e Porsche Design.

Lo smartphone si propone come un unicum nel panorama Android, capace di soddisfare anche i palati più esigenti sia in termini di prestazioni che di design. Se siete amanti delle auto sportive e state cercando uno smartphone che si distingua dalla massa, potreste trovare in questo dispositivo la soluzione ideale per le vostre esigenze.