Dopo i rumor degli ultimi giorni e dopo le notizie ufficiali sui modelli Pro e Lite per il mercato italiano, HONOR ha fatto ufficialmente debuttare sul mercato cinese il suo Magic 7 RSR Porsche Design, una versione del suo smartphone di punta che si presenta come il modello più prestigioso, facilmente riconoscibile per un design sportivo e per la presenza di una ricchissima dotazione di fotocamere, celata da una maxi-protuberanza esagonale sul retro.

Disponibile in due colori (viola e grigio), il dispositivo misura 162,7 x 77×1 x 8,8 mm e pesa 228 grammi. Il display è uno schermo da 6,8” con risoluzione FHD+ (1280 x 2800 pixel), refresh rate di 120 Hz e luminosità di picco di 5000 nit. Al di sotto del display, uno scanner a ultrasuoni per la lettura delle impronte digitali.

La configurazione interna prevede un processore Snapdragon 8 Elite abbinato a una GPU Adreno 830. Il sistema operativo è il MagicOS 9.0, basato su Android 15, e supporta funzioni come traduzioni, temi interattivi, documenti e note con l’intelligenza artificiale, firewall antifrode, riconoscimento di codici intelligenti e altro ancora. È inoltre dotato di un sistema di riconoscimento facciale con inserimento e sblocco ultraveloce.

Una ricca dotazione di fotocamere

Tra le altre caratteristiche maggiormente distintive del modello rileva sicuramente il sistema di fotocamere posteriori, che si avvale di:

obiettivo grandangolare da 50MP (1/1,3″): è il sensore primario, con un’apertura variabile intelligente f/1,4-2,0, tecnologia LOFIC, basso riflesso, OIS e messa a fuoco;

modulo ultragrandangolare da 50 MP (apertura f/2.0), a supporto di un angolo di visione di 122 gradi;

teleobiettivo periscopico da 200 MP (1/1,4”), con apertura ultra wide f/1,88 + zoom ottico 3x + OIS + zoom digitale 100x.

La fotocamera frontale per i selfie dispone invece di un modulo grandangolare da 50MP con apertura f/2.0, abbinata a una fotocamera di profondità 3D.

Le altre caratteristiche

Per quanto concerne le altre caratteristiche del modello, HONOR Magic 7 RSR Porsche Design è dotato di una batteria non rimovibile da 5850 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 100W e wireless a 80W.

Dispone altresì di un sistema di comunicazione satellitare bidirezionale, doppio chip Wi-Fi, chip di comunicazione C2, agente virtuale YOYO, chiamate private intelligenti e riduzione del rumore bidirezionale AI durante le chiamate.

Prezzo e disponibilità in Italia

HONOR Magic 7 RSR Porsche Design è disponibile in due varianti di memoria:

16GB + 512GB, al prezzo di 7999 yuan (al cambio attuale, circa 1.050 euro)

24GB + 1TB, al prezzo di 8999 yuan (circa 1.180 euro).

Per il momento non è ancora dato sapere se il modello arriverà in Italia.

Considerato però che lo stesso destino è stato riservato al precedente HONOR Magic 6 RSR Porsche Edition, tutto lascia intendere che anche questa versione verrà commercializzata sul nostro mercato.

Cogliamo inoltre l’occasione di ricordare che sarà invece disponibile in Italia da gennaio 2025 il modello HONOR Magic7 Pro, attualmente prenotabile con un’interessante opportunità di sconto.

Collegandosi qui sul sito ufficiale HONOR e lasciando il proprio indirizzo e-mail è infatti possibile ricevere 200 euro di sconto su questo modello e partecipare all’attribuzione di cinque esclusivi coupon da 1.000 euro.