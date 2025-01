La nuova serie OPPO Find X8, che comprende ad oggi i modelli standard e Pro, potrebbe presto espandersi ulteriormente con l’aggiunta di OPPO Find X8 Mini. Il nuovo modello di smartphone potrebbe a tutti gli effetti offrire prestazioni da top di gamma, presentando al contempo un design più compatto e ridotto rispetto al resto della serie: scopriamone insieme tutti i dettagli e le specifiche tecniche.

OPPO Find X8 Mini: display OLED, chip MediaTek e tanto altro

Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station all’interno di un post sulla piattaforma Weibo, il nuovo OPPO Find X8 Mini implementerà un display LTPO OLED con risoluzione 1,5 K, dalle dimensioni piuttosto simili a quanto visto in precedenza con Vivo X200 Mini, modello attualmente riservato in maniera esclusiva al mercato cinese. Lo smartphone presenterà una scocca in metallo e vetro, garantendo così resistenza un aspetto decisamente premium.

Al suo interno troveremo verosimilmente il chip MediaTek Dimensity 9400, che sarà alimentato da una batteria da 5600 mAh di capacità. Uno dei focus principali dell’inedito modello Mini sarà rappresentato dal modulo fotocamere. A differenza del modello standard con sensore Sony LYT-700 da 50 megapixel, OPPO Find X8 Mini potrebbe montare un sensore premium Sony IMX9, garantendo di conseguenza un miglioramento sostanziale degli scatti. Il nuovo OPPO Find X8 Mini potrebbe inoltre includere il sensore a periscopio da 50 megapixel, lo stesso montato sui restanti modelli della serie.

Secondo i più recenti rumor, OPPO Find X8 potrebbe vedere la luce durante la prima metà del 2025, in concomitanza con l’uscita di OPPO Find X8 Ultra.

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o eventualmente smentite) direttamente dalla compagnia produttrice cinese. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.