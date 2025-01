Giornata di aggiornamenti importanti anche quella di oggi: in queste ore Nothing Phone (1), CMF Phone 1 e Sony Xperia 5 V stanno infatti ricevendo Android 15 e tante novità. In più, un ulteriore update è in arrivo per OnePlus Pad 2, che aveva già iniziato ad accogliere la più recente release del robottino nei mesi scorsi. Scopriamo tutti i cambiamenti in distribuzione.

Novità aggiornamento Android 15 per Nothing Phone (1) e CMF Phone 1

Nothing sta procedendo piuttosto spedita con l’aggiornamento ad Android 15: in queste ore l’update con Nothing OS 3.0 in versione stabile è in distribuzione su Nothing Phone (1), modello di punta lanciato nell’estate 2022, e per CMF Phone 1, smartphone di fascia economica del sub-brand.

Nothing Phone (1) accoglie la versione 3.0-250108-1938, mentre CMF Phone 1 la versione 3.0-250111-2249: entrambe sono ricche di novità, tra quelle pensate da Google e integrate sotto il “cofano” e quelle sviluppate direttamente dall’azienda londinese. Tra queste possiamo citare la condivisione di alcuni widget (funzione ancora in beta), lo Smart Drawer potenziato dall’intelligenza artificiale, le maggiori possibilità di personalizzazione per la schermata di blocco, la possibilità di ridimensionare e postare le app in finestre pop-up, i miglioramenti per l’interfaccia utente (come l’animazione per lo sblocco tramite impronta, il pannello dei quick settings perfezionato, la libreria dei widget ampliata e non solo), la possibilità di archiviare automaticamente le app non utilizzate, la funzione di registrazione schermo parziale e non solo.

Ecco il changelog completo pubblicato da Nothing con tutte le novità dell’aggiornamento ad Android 15 per i due smartphone:

Tutte le novità di Nothing OS 3.0 per Nothing Phone (1) e CMF Phone 1: Shared Widgets Use widgets to link up with friends and family. See another person’s widgets displayed on your home screen and interact with each other through reactions. A new way to stay connected. Shared Widgets are currently only supported between Nothing devices. And only Photo Widgets (square) can be shared. We are rapidly developing support for other widgets, so stay tuned! Lock screen Introduced new lock screen customisation page. Access by long-pressing the lock screen or via the Customisation page.

Choose from a range of new Clock face styles.

Expanded widget space, allowing you to place more widgets on your lock screen. New app drawer style Added AI-powered Smart Drawer to automatically categorise your apps into folders, keeping your app drawer organised and making apps easy to find.

Now you can pin your favourite apps to the top of the app drawer for quick access to your favourite apps. Enhanced pop-up view Drag the pop-up view to any position on the screen, for convenient multitasking.

Easily resize the pop-up view by dragging the bottom corners.

Pin the pop-up view on the screen edge, for speedy access.

Swipe down incoming notifications to enter the pop-up view. Allows you to quickly view information without leaving your current app. Enable via Settings > Special features > Pop-up view. Elevated design Redesigned Quick Settings, and an optimised editing experience. Allows you to effortlessly tailor your shortcuts to your preferences.

Redesigned widget library. Choose your favourite Nothing Widgets or swipe left to browse third-party widgets.

Enhanced Settings with updated UI visuals. Network & Internet and Bluetooth options now display current connection.

New Dot animation for fingerprint unlocking and charging. Other improvements Allow AI to learn your usage habits and prioritise your frequently used apps. Keeps them active for longer intelligently for a smoother and more efficient experience.

Improved the lock screen charging status display to help you easily know the charging speed at a glance (solo CMF Phone 1)

Added support for auto-archive function. Automatically frees up storage space without removing apps or data from your device.

New partial screen sharing, so you can record just an app window rather than the entire screen.

Updated setup wizard to version 3.0 for a smoother introduction.

Enabled predictive back animations for apps that have opted in.

L’aggiornamento è in distribuzione, quindi potrebbe non aver ancora raggiunto il vostro smartphone. In tal caso, basterà avere un po’ di pazienza.

Novità aggiornamento Android 15 per Sony Xperia 5 V

Sony Xperia 5 V segue a distanza di qualche giorno il fratello Xperia 1 V e accoglie l’aggiornamento ad Android 15. La versione in distribuzione è la 67.2.A.2.41, e richiede un download di poco più di 1 GB. Forse un po’ poco per un major update, ma ci sono comunque novità interessanti.

Tra queste possiamo citare lo Spazio privato, che consente di tenere separate le app in un “cassetto” protetto, una nuova impostazione per il contrasto del colore nella schermata home, un nuovo modo per modificare l’orologio visualizzato nella schermata di blocco e la nuova funzione Dashboard per Side Sense che permette di modificare e controllare velocemente lo stato delle impostazioni più utilizzate.

In più sono stati rivisti il pannello dei quick settings (ora è anche possibile acquisire uno screenshot dalle impostazioni rapide) e la tendina delle notifiche, sono state modificate le finestre pop-up e non solo (qui la lista completa dei cambiamenti).

Novità aggiornamento OnePlus Pad 2

Un nuovo aggiornamento è in distribuzione per OnePlus Pad 2. Il tablet ha già ricevuto i mesi scorsi l’aggiornamento ad Android 15 stabile, ma in queste ore sta accogliendo un ulteriore update attraverso la versione OPD2403_15.0.0.401(EX01), il cui rollout è partito come spesso accade dall’India.

OxygenOS 15.0.0.401 per OnePlus Pad 2 porta con sé diverse novità, e va anche a correggere alcune problematiche che si erano presentate con il precedente aggiornamento. Abbiamo la funzione AI Reply, che consiglia le risposte in base al contesto della chat, supportando diversi stili linguistici e rendendo le risposte più naturali, ma anche la possibilità di trasferire le foto live dai dispositivi iOS tramite Clone Tablet.

In più troviamo miglioramenti per Live Alerts, la possibilità di trascinare una finestra mobile per visualizzarla a schermo intero, la soluzione a un problema di visualizzazione con le icone esistenti sulla barra di stato quando viene visualizzata una capsula Live Alerts, miglioramenti per la stabilità del sistema in alcuni scenari e per le prestazioni generali, passi avanti per l’autonomia in alcuni scenari, l’integrazione delle patch di sicurezza di dicembre 2024 e la soluzione a un problema che poteva causare sfarfallii nella schermata Home quando si passava dalla modalità orizzontale a quella verticale.

Il nuovo aggiornamento è disponibile a partire dall’India per gli utenti che hanno già installato Android 15 e OxygenOS 15: nei prossimi giorni la distribuzione dovrebbe allargarsi a livello globale.

Come aggiornare Nothing Phone (1), CMF Phone 1, Sony Xperia 5 V e OnePlus Pad 2

Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento su Nothing Phone (1) e CMF Phone 1 non dovete fare altro che recarvi all’interno delle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Su Sony Xperia 5 V potete passare da “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“, mentre su OnePlus Pad 2 potete fare un salto in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

In caso di esito negativo, non preoccupatevi: potete semplicemente riprovare dopo qualche ora o giorno per avere maggiore “fortuna”.