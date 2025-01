Nel mese di Agosto 2024 WINDTRE aveva informato i clienti che avevano inviato il codice *123# per visualizzare il credito residuo che tale servizio sarebbe terminato dopo il 15 Ottobre 2024.

Dal 30 Settembre 2024 i clienti che utilizzavano il servizio *123# sono stati nuovamente avvisati, sempre tramite un messaggio con il credito residuo.

Tuttavia, alcuni giorni prima della scadenza prevista chi utilizzava il servizio *123# riceveva l’avviso per una nuova data di cessazione del servizio, ovvero il 14 Gennaio 2025.

Ora possiamo confermare che questa volta il servizio *123# e tutti i servizi informativi tramite stringhe/codici non sono più disponibili. Se si invia una stringa, da oggi 15 gennaio 2025 i clienti WINDTRE ricevono il seguente messaggio in risposta:

“L’informazione richiesta non è più disponibile in questa modalità. In alternativa, puoi visitare l’app o l’Area Clienti WINDTRE o chiamare il numero 4242“.