Sebbene il team di sviluppatori di Samsung sia focalizzato sull’ottimizzazione di One UI 7, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, basata su Android 15, ci sono anche altri dispositivi da supportare, come ad esempio gli smartwatch, per i quali nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio del primo aggiornamento del 2025.

I primi modelli a ricevere l’update in questione sono quelli della serie Samsung Galaxy Watch6, orologi lanciati nel 2023 ma nel giro di qualche giorno dovrebbe essere rilasciato anche per gli altri smartwatch più recenti dell’azienda.

La serie Samsung Galaxy Watch6 inizia il 2025 con un update

L’aggiornamento in questione porta il software dello smartwatch alla versione R940XXU1BXL2 ma le modifiche effettive non dovrebbero essere tante, in quanto nel changelog ufficiale si fa riferimento soltanto a miglioramenti relativi alla stabilità e all’affidabilità.

Peraltro tale update non implementa nemmeno le ultime patch di sicurezza, tanto che Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic rimangono ancora fermi a quelle di ottobre 2024. Stando a quanto viene riportato su Reddit, una novità di questo aggiornamento sarebbe rappresentata dall’interfaccia del widget dedicato al livello dello stress.

Ad ogni modo, c’è da segnalare che rispetto al 2024, anno nel quale il primo aggiornamento per gli smartwatch di Samsung è arrivato solo dopo alcuni mesi dal suo inizio, il 2025 è cominciato decisamente meglio.

Ai possessori di Samsung Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra e degli altri modelli più recenti del colosso coreano non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza: il primo aggiornamento del 2025 sta per arrivare anche per loro.

Ricordiamo che il 22 gennaio è in programma l’evento di lancio della serie Samsung Galaxy S25 e dell’interfaccia One UI 7.