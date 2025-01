La versione 2.0 Experimental Advanced del modello AI di Google Gemini è ora disponibile sull’app mobile, sia sui dispositivi Android che iOS. Dopo l’introduzione avvenuta un mese fa, inizialmente limitata all’utilizzo nell’interfaccia web, il modello linguistico più potente arriva ora anche nell’applicazione mobile di Gemini. In questo modo aumentano non solo le prestazioni dei modelli linguistici supportati da Gemini, ma anche il numero di quelli tra cui scegliere.

Come attivare il nuovo modello AI sull’app Gemini

Continua quindi la diffusione di Gemini con il modello 2.0 Experimental Advanced, la preview del modello Gemini-Exp-1206, tra i più potenti attualmente in circolazione. Un modello che si propone come ideale per affrontare sfide di programmazione avanzate, risolvere problemi matematici e fornire istruzioni strutturate e dettagliate per sviluppare un piano aziendale personalizzato.

Il piano ha un costo di 21,99€ al mese e consente, tra gli altri, l'accesso ai modelli AI di nuova generazione e l'accesso prioritario alle nuove funzionalità. Una volta effettuato l'upgrade, è sufficiente aprire l'app di Gemini, cliccare sul nome del modello in alto e selezionare 2.0 Flash Experimental (o 1.5 Pro, 1.5 Flash, 2.0 Flash Experimental).

Nonostante le prestazioni migliorate, Gemini 2.0 Experimental Advanced non supporta ancora il caricamento dei file, l’accesso alle informazioni in tempo reale e altre funzionalità recenti di Gemini.

Questo aggiornamento di Gemini segue quelli che consentono di indirizzare su cartelle specifiche in Google Drive le proprie interazioni con l’AI, ottenere informazioni sui PDF ed effettuare chiamate e inviare messaggi senza sbloccare lo smartphone.

Mentre è possibile iniziare a utilizzare il modello 2.0 Experimental Advanced resta da vedere quale modello Google utilizzerà per rilasciare Gemini-Exp-1206, se Gemini 2.0 Pro o un’altra versione superiore a Gemini 2.0 Flash.