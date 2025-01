Manca pochissimo al lancio ufficiale della versione globale di HONOR Magic7 Pro: in attesa di scoprire cosa avrà in serbo l’azienda post-lancio, sono dunque le ultime ore per approfittare delle offerte pre-lancio sul nuovo smartphone premium, che comprendono un coupon da 200 euro per “tutti”.

Manca poco al debutto italiano di HONOR Magic7 Pro: ultime ore per le offerte pre-lancio

HONOR Magic7 Pro è stato presentato in Cina alla fine di ottobre 2024 insieme a HONOR Magic7, ma il lancio globale è ormai dietro l’angolo: l’evento è fissato per le 11:00 del 15 gennaio 2025, ma sul sito ufficiale è già possibile approfittare di alcune promozioni di lancio; parte di queste è valida solo fino a quell’ora, a meno di proroghe che potrebbero essere annunciate successivamente.

Sul sito ufficiale è possibile iscriversi alla newsletter digitando il proprio indirizzo e-mail, così da ottenere non solo 2000 punti HONOR extra, ma anche un buono sconto esclusivo di 200 euro per l’acquisto del nuovo smartphone Android. Quest’ultimo verrà inviato via e-mail e sarà utilizzabile fino al 28 febbraio 2025 esclusivamente su HONOR Magic7 Pro. I 200 euro sono previsti per tutti gli iscritti, ma l’iniziativa va persino oltre: 5 utenti fortunati (selezionati in modo casuale) potranno ottenere un buono esclusivo del valore di 1000 euro.

Come abbiamo visto, le iniziative non sono finite qui: con l’acquisto di HONOR Magic7 Pro sono previsti alcuni omaggi, ossia la cover HONOR Magic7 Pro PU Case, il caricabatterie HONOR SuperCharge Power Adapter GaN Slim 100W e la protezione HONOR Care con Screen Protection. Dal 15 gennaio, giorno di lancio, sarà possibile acquistare lo smartphone con un ulteriore sconto di 100 euro grazie a HONOR Change Plan, il piano di permuta dell’azienda.

La versione globale di HONOR Magic7 Pro non dovrebbe differire più di tanto da quella vista in Cina: quest’ultima mette a disposizione un display LTPO OLED da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite abbinato a 12 o 16 GB di RAM e a 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una batteria da 5850 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W e wireless da 80 W (qui le specifiche tecniche complete).

Il prezzo italiano di HONOR Magic7 Pro non è ancora stato comunicato, ma le indiscrezioni per il mercato europeo puntano su un listino simile a quello del predecessore Magic6 Pro, corrispondente a 1299,90 euro. Utilizzando il coupon da 200 euro (o quello da 1000, per i più fortunati) sarà dunque possibile far scendere la cifra in modo piuttosto consistente, magari abbinandolo a un pagamento rateale.

Per ulteriori dettagli sulle offerte pre-lancio di HONOR Magic7 Pro potete consultare la pagina dedicata, già attiva sul sito ufficiale.