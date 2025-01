Google Keep è uno strumento utile per prendere annotazioni di vario tipo e formato, come note vocali, disegni, appunti testuali o foto.

L’app è un po’ un block notes onnipresente e in seguito alla riprogettazione di fine 2024, una volta toccato il tasto FAB, l’app mostra un menu con quattro voci (Testo, Elenco, Disegno e Immagine), rendendo la creazione di una nuova nota un processo più intuitivo.

Ora l’app Google Keep sta ottenendo una nuova funzionalità basata sull’onnipresente intelligenza artificiale che permette di generare elenchi senza dover pensare.

Google Keep creerà gli elenchi con Google Gemini

Prossimamente gli elenchi potranno essere creati automaticamente utilizzando l’IA di Google Gemini, ad esempio la lista delle cose da portare con sé per una giornata al mare con due bambini, un elenco di ingredienti per una ricetta specifica, il necessario per una settimana di vacanze o per le attività delle prossime settimane. Ecco un’anteprima della funzionalità.

La funzionalità che permette di creare elenchi utilizzando l’intelligenza artificiale è attualmente in fase di distribuzione per l’app Google Keep, ma per ora è disponibile solo in lingua inglese.

Per verificare se la novità è disponibile per il vostro dispositivo Android potete aggiornare l’app Google Keep tramite Google Play Store utilizzando il badge sottostante.