In attesa del lancio globale di HONOR Magic7 Pro e della nuova tecnologia AI per il comparto fotografico, iniziano a circolare diverse voci sulla prossima serie HONOR 400. La novità più rilevante, stando alle ultime indiscrezioni, riguarderà la capacità della batteria che dovrebbe registrare un significativo incremento rispetto ai 5.300 mAh della precedente serie HONOR 300.

HONOR 400 potrebbe migliorare (anche) nell’autonomia

Per comprendere l’evoluzione dell’autonomia che HONOR 400 potrebbe introdurre, è doveroso partire dal livello raggiunto dai predecessori. Sia HONOR 300 che 300 Pro e 300 Ultra hanno una batteria in silicio-carbonio da 5.300 mAh con ricarica rapida a 100W e ricarica wireless da 66 W per HONOR 300, mentre per i modelli 300 Pro e 300 Ultra la potenza arriva a 80 W.

Una recente indiscrezione suggerisce come HONOR 400 potrebbe adottare una batteria da 7.000 mAh con una densità più elevata rispetto alla serie precedente. Inoltre la prossima serie 400 di HONOR dovrebbe utilizzare un telaio in metallo a differenza di quello in plastica della serie HONOR 300.

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, si tratterebbe di un significativo passo in avanti per HONOR che raggiungerebbe un livello importante sul fronte delle capacità delle batterie. Basti pensare che i migliori smartphone in termini di autonomia sono Samsung Galaxy S24 Ultra (che ha una batteria da 5.000 mAh), OnePlus 12R (5.500 mAh), OPPO Find X8 Pro (5.910 mAh) e REDMAGIC 10 Pro Plus (7.050 mAh).

Un miglioramento notevole per un aspetto tecnico molto importante come quello dell’autonomia al quale attualmente solo Realme GT 8 Pro potrebbe garantire capacità superiori. Rimanendo nell’ambito delle indiscrezioni, infatti, il prossimo device di Realme potrebbe sfruttare batterie da 7.000, 7.500 e 8.000 mAh aumentando nettamente l’autonomia del dispositivo.

Se questi numeri sembrano sorprendenti, cosa pensare di OUKITEL WP100 Titan? L’ultimo smartphone rugged di OUKITEL, infatti, appena presentato durante il CES 2025, ha una batteria da 33.000 mAh, raggiungendo livelli impressionanti per questa tipologia di dispositivi.