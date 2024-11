La serie HONOR 300 è particolarmente chiacchierata negli ultimi tempi e adesso, dopo la comparsa dei due modelli HONOR 300 e HONOR 300 Pro sullo store ufficiale cinese dell’azienda, ecco un leak avente ad oggetto un terzo modello inedito ancora più ambizioso: HONOR 300 Ultra.

Per la verità, il leak contiene ben poche informazioni sullo smartphone, “limitandosi” a mostrarlo in due diverse colorazioni in immagini che hanno tutta l’aria di render ufficiali. Neanche a dirlo, la fonte di questa grossa indiscrezione è il solito Digital Chat Station, che ha condiviso i seguenti render sul portale cinese Weibo corredandole di una laconica descrizione comprensiva del solo nome del prodotto: HONOR 300 Ultra.

Come potete vedere dalle immagini riportate, il presunto modello di spicco della serie 300 di HONOR dovrebbe essere proposto in almeno due colorazioni: una classica nera, piuttosto sobria e priva di particolari vezzi estetici; e una chiara che potremmo definire champagne, con una finitura della cover posteriore molto particolare. Del resto, HONOR ci ha abituati a lanciare i suoi smartphone in almeno una colorazione insolita e lo stesso modello base HONOR 300 dovrebbe essere piuttosto elegante (sicuramente vistoso).

Dalle immagini trapelate è possibile ricavare alcune — per la verità, pochissime — informazioni su HONOR 300 Ultra: anteriormente, è possibile notare alcune caratteristiche ereditate dalla generazione precedente (qui la nostra recensione di HONOR 200 Pro), ovvero il display con bordi curvi e il foro a pillola che comprende una fotocamera e un probabile sensore di profondità per lo sblocco tramite riconoscimento del volto 3D; sul retro spicca un set di tre fotocamere — racchiuse in un modulo recante la dicitura Portrait Master —, con quella centrale che sembra dotata di un obiettivo periscopico.

Proprio tale caratteristica potrebbe essere la principale differenza tra HONOR 300 Ultra e HONOR 300 Pro, che per il resto sembrano estremamente simili. Naturalmente, questo è un mero giudizio estetico, visto che allo stato attuale non sappiamo praticamente nulla della dotazione tecnica del modello Ultra.