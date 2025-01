OUKITEL sta mostrando le sue ultime novità al CES 2025: durante la fiera, aperta al pubblico dal 7 al 10 gennaio 2025 in quel di Las Vegas, i visitatori potranno toccare con mano (Al Booth 35909 della South Hall 2) tre nuovi smartphone Android dotati di caratteristiche uniche. Si tratta di OUKITEL WP100 Titan, WP200 Pro e WP300, prodotti progettati per offrire durabilità e affrontare le situazioni più difficili durante il lavoro e la quotidianità.

Le novità OUKITEL del CES 2025: tre smartphone rugged con caratteristiche uniche

I tre nuovi modelli OUKITEL puntano a segnare grandi passi avanti nell’innovazione e nelle funzionalità degli smartphone rugged. OUKITEL WP100 Titan (in copertina) è il primo smartphone rugged con batteria da 33.000 mAh con proiettore integrato (da 100 lumen), ed è stato progettato per le avventure all’aria aperta. Grazie alla sua gigantesca batteria può restare in standby fino a 6 mesi, e quando questo non è sufficiente può entrare in gioco la ricarica rapida cablata da 66 W.

Lo smartphone può proiettare film o video su qualsiasi superficie, trasformando l’ambiente in una sorta di cinema all’aperto. In più, può offrire una luce da 1200 lumen che può risultare utile durante le escursioni e le gite. Per gestire il sistema, che può contare su Android 15, trova posto il SoC MediaTek Dimensity 7300 a 4 nm.

Il secondo modello al debutto durante il CES 2025 è OUKITEL WP200 Pro, il primo smartphone rugged dotato di 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione con cuffie staccabili. Queste ultime dispongono di connettività Bluetooth e possono fungere anche da smartwatch, dato che offrono varie modalità sportive e strumenti di monitoraggio della salute per le attività quotidiane.

WP200 Pro dispone di un ampio schermo AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ studiato per offrire immagini nitide e uno streaming video senza ritardi. Il cuore è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 8200, che supporta l’espansione della RAM attraverso la funzione di RAM dinamica (per un multitasking senza affanni), mentre il comparto fotografico è capitanato da un sensore principale da 108 MP.

Il terzo protagonista è OUKITEL WP300, che risulta il primo smartphone rugged modulare. Il suo design permette di portare con sé un paio di cuffie oppure una luce da campeggio, a seconda della situazione e delle necessità. Può contare sul SoC MediaTek Dimensity 7050, supportato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna, espandibili rispettivamente fino a 36 GB (con RAM dinamica) e fino a 2 TB (con microSD).

Il display è un Full-HD+ da 6,8 pollici con refresh rate di 120 Hz, pensato per un’esperienza visiva reattiva e coinvolgente, che si tratti di lavoro, gioco o esplorazione.

Per il momento OUKITEL non ha diffuso dettagli riguardanti la disponibilità e il prezzo di queste tre novità del CES 2025, ma siamo sicuri che torneremo sull’argomento nei prossimi giorni. Quale dei tre modelli vi ha colpito di più?

