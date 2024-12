Ci eravamo lasciati qualche settimana fa con la presentazione di Realme GT 7 Pro, il nuovo smartphone top di gamma della compagnia, dotato al suo interno di una batteria da 6500 mAh di capacità, disponibile per il mercato occidentale dallo scorso 26 novembre. Grazie soprattutto all’implementazione delle batterie al silicio-carbonio, infatti, nell’ultimo periodo gli smartphone hanno conosciuto un notevole incremento nell’autonomia, soprattutto se confrontate con le tradizionali batterie al litio utilizzate fino ad oggi. Stando ad alcune recenti indiscrezioni, il futuro Realme GT 8 Pro potrebbe portare ulteriori miglioramenti da questo specifico punto di vista: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Realme GT 8 Pro: batteria da 8000 mAh?

Secondo quanto riportato dall’utente Digital Chat Station all’interno di un post sulla piattaforma Weibo, il prossimo top di gamma della compagnia, Realme GT 8 Pro, potrebbe implementare una batteria con un massimo di ben 8.000 mAh di capacità, superando di fatto l’obiettivo dei 7000 mAh prefissato da OPPO per il suo prossimo modello di smartphone di punta. In base a quanto riportato dall’utente, infatti, Realme starebbe attualmente sperimentando batterie da 7.000, 7.500 e 8.000 mAh di capacità: l’ultima, in particolare, offrirebbe una funzionalità di ricarica da 80 W di potenza con un tempo stimato di ricarica pari a 1 ora e 10 minuti, decisamente superiore rispetto alle altre opzioni da 120 W e 100 W di potenza.

A tal proposito, le nuove batterie al silicio-carbonio hanno permesso di mantenere una significativa autonomia grazie alla maggiore densità energetica, senza andare a incidere sullo spessore degli smartphone. Nel caso dell’attuale Realme GT 7 pro, la compagnia è infatti riuscita a mantenere uno spessore di 8,55 millimetri, nonostante il considerevole incremento nella capacità della batteria.

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice a tempo debito. Rimaniamo dunque in attesa di aggiornamenti ufficiali a tal proposito da parte di Realme, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.